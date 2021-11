La China Suárez rompe el silencio: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”

A horas de escuchar su versión de los hechos, Los ángeles de la mañana dio a conocer un fragmento de la nota que Alejandro Fantino le hizo a la China Suárez para En primera persona, el nuevo ciclo de entrevistas de Star+. Si bien en este encuentro, que se emitirá esta noche a las 21.30, la actriz hablará de su vida y su carrera en general, también hará referencia al escándalo que en las últimas semanas la tuvo como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“¿Es que sabés lo que pasa? Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”, lanza María Eugenia Suárez en esta íntima charla cuando el periodista le pregunta por su relación con el futbolista del PSG. Tras comentar que siempre se ha manejado así a lo largo de su vida, aclara: “Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde (cuando era más chica), pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos, sobre toda mi vida”.

Luego, en el mismo adelanto confiesa que ni a sus parejas les ha dado explicaciones cuando se las han pedido. “O sea, yo ni de un novio me banco que me venga a pedir explicaciones, no me lo banco. ¿Y a donde saliste? ¿Con quién estuviste? ¿Quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas pero no por hacerme la superada, porque no tengo ganas”, agregó.

Mientras asegura saber lo que genera en el público con esta actitud, Suárez parece no preocuparse y revela por qué es tan amada y odiada a la vez. “Es como que hay algo que tiene que ver con la intimidad y la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”, remató.