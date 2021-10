La China Suárez subió una curiosa foto a Instagram y le dejaron polémicos comentarios

Desde que explotó mediáticamente el denominado “Wandagate”, cuando Wanda Nara acusó a la China Suárez de haber estado intercambiando mensajes con su marido Mauro Icardi que casi “arruinan una familia”, que toda imagen que comparte la actriz en su cuenta de Instagram no pasa inadvertida.

En las últimas horas, Suárez subió a sus redes una foto en la que se la ve en una curiosa posición, con un primerísimo plano de su rostro, que cosechó más de 200 mil “likes” y una serie de comentarios polémicos vinculados al escándalo con Nara.

Muchos usuarios hicieron alusión al tema con frases elogiosas para la China, pero mediante las cuales dejaban entrever que creían la versión de Wanda de que la actriz había iniciado el intercambio de mensajes con el jugador del Paris Saint-Germain. “Con esa cara tenés permitido romper todas las familias que quieras”, “Haceme separar de mi familia, por favor”, “Destruime la vida con esa cara”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron relacionados a uno de los escándalos más comentados en lo que va del año.

Por otro lado, muchos de sus seguidores también mencionaron tanto a Nara como a Icardi en sus palabras, un indicativo de que Suárez tardará un tiempo en despegarse de la acusación de la empresaria.

Camuflada y en silencio: así volvió la China al país

El regreso de la China Suárez al país Gerardo Viercovich

La actriz volvió el pasado jueves a la Argentina después de su estadía en Madrid, ciudad en la que estaba filmando una película cuando estalló la polémica. Según pudo saber LA NACION, Suárez llegó a Ezeiza con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio a las 15, pero decidió salir una hora más tarde. Si bien solicitó permiso para utilizar una puerta especial para evadir a la prensa, esto no le fue concedido, por lo cual los flashes pudieron captarla en su arribo al país. De acuerdo a lo informado a este medio, había una combi gris esperándola junto a tres niñeras, con quienes partió hacia su casa con un amplio barbijo y una gorra.

Su vuelta se produjo en medio de un cierto hermetismo y luego de que se difundiera un supuesto pedido de los padres de sus hijos, Nicolás Cabré (papá de Rufina), y Benjamín Vicuña (padre de Magnolia y Amancio), de que regresara “lo antes posible” porque extrañaban a los pequeños. La noticia la dio a conocer la periodista Andrea Taboada en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece). “Nico Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para ver a sus hijos”, dijo la panelista.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían pedido a la China Suárez que vuelva al país

En el programa aseguraron que los padres de Rufina Cabré (8), Magnolia (3) y Amancio (1) estaban ansiosos por pasar tiempo con los niños. Recordemos que Suárez viajó a Madrid a principios de septiembre junto a su madre, Marcela Riveiro, y a una niñera, quienes la ayudaron a cuidar a sus hijos mientras ella estaba abocada a la filmación del film protagonizado por “El profesor” de La casa de papel, Álvaro Morte.

La actriz no habló del escándalo ante la pregunta de los medios Gerardo Viercovich

Si bien trascendió que tenía planeado quedarse dos meses allí, todo apuntaba a que el viaje iba a llegar a su fin antes de lo pensado, a pedido justamente de los padres de sus hijos, algo que finalmente sucedió el jueves con el arribo de la actriz a Buenos Aires. Posteriormente, se mostró en las redes disfrutando de unos días de pileta con amigos en su casa, y también fue el blanco de una pequeña polémica cuando recibió comentarios negativos en una foto de la cantante Emilia Mernes.

Todo comenzó cuando la ex Casi Ángeles comentó con emojis un par de fotos que publicó la joven señalada como la novia de Duki. De inmediato, los fans de Mernes reaccionaron con enojo y le advirtieron a la actriz que tomara distancia del referente del trap. “¡Salí de acá! No quieras encajar”, fue uno de los mensajes que le dejaron a Suárez.

El descargo que generó revuelo

El descargo en Instagram de la China Suárez

Luego de que Wanda Nara la acusara, aunque sin dar su nombre, de ser la mujer que arruinó su familia por haberse escrito con su marido, la China, quien venía manteniendo un perfil bajo, contó su versión de los hechos en sus Stories de Instagram, y no volvió a pronunciarse más sobre el tema.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, empezó en su descargo.

La China Suárez apuntó contra las personas que la "cancelaron" por el conflicto en el que quedó envuelta Instagram: @sangrejaponesa

Por otro lado, reveló que fue Icardi quien inició las conversaciones. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, expresó en otro tramo de sus Stories.

La reconciliación de Wanda con Icardi

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi para reconquistarla Instagram: @wanda_icardi