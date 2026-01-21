Gonzalo Valenzuela y Kika Silva anunciaron su separación a dos años de su casamiento

La relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva llegó a su fin y la noticia no tardó en generar repercusión. El actor chileno y la modelo decidieron ponerle punto final a su matrimonio luego de dos años juntos, y eligieron contarlo de manera directa a través de las redes sociales, donde compartieron un comunicado conjunto con un tono íntimo y sincero que sorprendió a sus seguidores.

La pareja, que durante este tiempo había demostrado una relación consolidada, teniendo en cuenta que se casaron en 2024 en una ceremonia íntima, eligió despedirse desde un lugar sereno y maduro, con palabras que reflejaron gratitud por el camino recorrido y el deseo de cuidar la tranquilidad emocional tanto de ellos como de su entorno más cercano.

La pareja anunció su separación mediante un comunicado en redes sociales (Captura: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial)

En el comunicado que compartieron a través de una historia conjunta de Instagram, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva eligieron expresarse con sus propias palabras y de manera directa. “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, escribieron al comienzo del mensaje, y luego agregaron: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”.

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se habían casado en 2024 en una ceremonia íntima (Foto: Instagram @kikasilvas)

Hacia el cierre, ambos remarcaron el valor del camino compartido y pidieron la comprensión de sus seguidores. “Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, concluyeron en el mensaje que publicaron en conjunto en las redes sociales.

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron tras dos años de casados (Foto: Instagram @kikasilvas)

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida entre quienes los siguen y rápidamente generó repercusión. El mensaje, que fue replicado por ambos en sus perfiles, recibió numerosas muestras de apoyo y respeto por parte de sus seguidores.

El mensaje de Kika Silva días antes de confirmar su separación

Hace apenas unos días, Kika Silva había compartido una reflexión personal en sus redes sociales que, a la luz de la noticia de su separación, hoy adquiere un nuevo significado. En esa publicación, la modelo chilena explicó que se había tomado un tiempo de pausa por cuestiones personales y emocionales que venían afectándola. “He estado más distante estos días y no es casualidad. Terminé el año muy cansada, con dolores físicos que no lograba entender, y mi cuerpo me pidió parar”, escribió con total honestidad ante sus seguidores.

El posteo de la modelo días antes de anunciar su separación con el actor (Captura: Instagram @kikasilvas)

En ese mismo mensaje, profundizó sobre la necesidad de reconectar con su bienestar desde un lugar más consciente y menos exigente. “Necesité desconectarme para volver a conectar conmigo, con mi cuerpo y con mi salud. Mirar de frente cómo estaba viviendo el wellness y replantearlo: no desde la exigencia ni el hacer por hacer, sino desde el escucharme y el cuidado real”, expresó, dejando en claro que se encuentra en un proceso de transformación personal que lleva tiempo y aprendizaje.

“Llevo años buscando un camino más saludable y, aun así, sigo aprendiendo. Hoy agradezco darme el permiso de frenar, de sentir y de recordar que la salud es un todo, un 360, que se transforma con nosotros en cada etapa de la vida. A veces el bienestar también es silencio, pausa y espacio… hoy entiendo que es justamente en ese freno donde ocurre el verdadero crecimiento”, cerró, en un mensaje íntimo que muchos interpretaron como una señal del momento sensible que atravesaba.