La contundente respuesta de Chris Rock, luego de que le ofrecieran ser el anfitrión de los Oscar 2023

Aunque en la historia de los premios Oscar hubo in sinfín de momentos para el recuerdo (y el olvido), es indudable que la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, entra fácilmente en el podio de las instantáneas más polémicas ocurridas una ceremonia.

En marzo de este año, el ex Saturday Night Live estaba llevando adelante un monólogo en el que hizo un inapropiado chiste sobre Jada Pinkett- Smith; frente a la incomodidad de la actriz, su marido se levantó de su asiento, se dirigió al presentador y le dio una cachetada que sorprendió a los asistentes dentro del Dolby Theatre y a los millones de televidentes que seguían la entrega en vivo. Seis meses después de ese conmocionante episodio, Rock reveló una propuesta que le hicieron desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, encargada de la organización de la ceremonia, y la respuesta que les dio.

ARCHIVO - Will Smith, derecha, da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar en Los Angeles el 27 de marzo de 2022, después de que Rock hizo un chiste sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

En el marco de un show que brindó en Arizona, el humorista contó que la Academia le ofreció formalmente ser el conductor de los Oscar 2023, tal como lo hizo en las ediciones de 2005 y 2016. Pero a la luz de lo sucedido, no dudó en rechazar la propuesta porque consideró que aceptar ese trabajo sería como volver “a la escena del crimen” . Curiosamente, esa expresión parece referirse a los Oscar y no tanto al lugar en el que se desarrolla cada año su gala, porque el Dolby Theater será el escenario de cinco shows de stand up que Rock brindará durante noviembre, en el marco de su gira Ego Death. Como es sabido, luego del episodio con Smith, la demanda por los shows del comediante se disparó y el valor de sus entradas, en ocasiones, llegaron a superar los 1300 dólares.

Chris Rock suele utilizar sus presentaciones stand up, para referirse al episodio que los medios denominaron "slapgate". Agencia AFP

Desde hacía tiempo circulaba el rumor que apuntaba que los productores del Oscar iban a ofrecerle a Rock la conducción de la próxima edición. Para muchos, esa oferta es un mensaje de paz, una forma de intentar resarcir esa brutal exposición a la que se vio sometido el humorista, cuando recibió el cachetazo por parte de Smith y a la tímida reacción que tuvo en un primer momento la Academia.

Frente a la negativa de conducir la ceremonia, queda en el aire la posibilidad de ver a Rock como presentador de alguna categoría, el rol que ocupaba esa fatídica noche de marzo, aunque de mantenerse en la misma postura, puede que el comediante ni siquiera considere esa posibilidad.

Unas disculpas que a Rock no le alcanzaron

En la vereda opuesta, el protagonista de Día de la independencia sufre las consecuencias comerciales de su violento accionar. A pesar de haber ganado esa noche la estaquilla a mejor actor por su trabajo en Rey Richard: una familia ganadora, las ofertas de nuevas películas menguaron, y los proyectos pendientes quedaron en un paréntesis (que no se confirma si será temporal o definitivo). Con la intención de enmendar el conflicto, hace unos días el actor ensayó un pedido de disculpas a través de su canal de YouTube. “En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas”, se lee en el comienzo del video.

Vestido con una chomba celeste y una gorra blanca, el actor aparece en escena para leer algunos de los cuestionamientos que recibió por lo sucedido en marzo. “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso, cuando ganaste el premio?”, dice en primer lugar. “Es todo borroso”, responde mirando a cámara. “ Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar (…). También quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que le hicieron a su mamá, y me di cuenta que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensado en cuánta gente saldría lastimada en ese momento. Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano, Tony Rock. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”, continúa Smith.

04/04/2022 El bofetón de los Oscar pasa factura a Will Smith: Canceladas dos de sus próximas películas. La Academia de Hollywood ha decidido este viernes expulsar al actor Will Smith y prohibir que acuda en los próximos diez años a los ceremonia de los Oscar y cualquier otro evento de la institución después de la bofetada que soltó al humorista Chris Rock en la última edición por bromear sobre la alopecia que sufre su mujer. POLITICA CULTURA BACKGRID / BACKGRID UK / CONTACTOPHOTO

En el último tramo del video, el intérprete concluyó: “Pasé los últimos meses repasando y tratando de entender los alcances y complejidades de lo sucedido en ese momento, no voy a tratar de desarrollar todo eso ahora mismo, pero sí quiero decirles que no hay ni una pequeña parte dentro mío que sienta que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”.