La desesperación de Claudia Albertario por no poder volver a Miami: “Estoy varada en la Argentina”

“Estoy varada en la Argentina”, dice Claudia Albertario. La actriz voló hace dos semanas a Buenos Aires desde Miami, donde está radicada hace varios años con su marido, Jerónimo Valdivia, y sus hijos Simona y Dante. Vino a ver a su papá, que estaba grave y finalmente falleció el pasado 30 de mayo. Albertario sacó solo boleto de ida porque no sabía cuándo podía regresar.

La actriz y modelo se quedó acompañando a su mamá, pasaron dos semanas y ahora necesita volver a los Estados Unidos. “Estoy buscando pasajes desde el sábado y no bajan de 4.500 dólares, clase turista. Es una locura que se aprovechen de la gente de esa manera. Hay reprogramaciones, se pierden reservas, los vuelos están sobrevendidos”, dijo a LA NACION.

“Estoy tratando de ver si el ente regulador puede hacer algo; el ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) tiene que hacer algo porque no puede ser que un vuelo a Miami cueste más de medio millón de pesos”, señaló Albertario, notablemente desesperada. “Claramente si hay estas tarifas es porque hay demanda. A partir de la semana que viene hay vuelos a 2500 dólares, de varias escalas y 42 horas de duración”.

Angustiada, Albertario explicó que viajó para ver a su papá, que estaba grave. “Saqué solamente ida porque no sabía cuánto tiempo iba a llevar lo de mi papá. Lo internaron y después falleció y me quedé más tiempo de lo esperado. El tema es que ahora no puedo volver, no hay vuelos a ningún país cercano, ni a Panamá”, apuntó.

“Es una locura pagar 700 mil pesos un viaje en clase turista. Alguien tiene que hacer algo, la gente no puede viajar hace dos semanas y los patean para julio. Entiendo que priorizan a la gente que paga ese dinero”, indicó la actriz.

En las últimas semanas, Miami se convirtió en el destino elegido por miles de argentinos para vacunarse contra el Covid-19 y, de paso, disfrutar de unos días de descanso.