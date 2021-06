Jake Gyllenhaal: sus romances con Kirsten Dunst, Reese Witherspoon, Taylor Swift, Natalie Portman y otras famosas

El actor de 40 años está en pareja desde hace tres años con una modelo francesa con quien planea formar una familia, pero previamente tuvo relaciones de alto perfil

“Tuve miedo de casarme”, se sinceró Jake Gyllenhaal, poco antes de cumplir 40, en una charla radial con Howard Stern, al ser consultado por su vida privada. “Hubo muchas mujeres hermosas, hubo oportunidades, pero a veces se trata de encontrar a la persona indicada, entonces yo creo en la monogamia, creo que cuando conocés a alguien perfecto para vos, vas a permanecer allí”, remarcó el actor nominado al Oscar por Secreto en la montaña.

Jake Gyllenhall ha declarado recientemente que se siente listo para ser padre AFP

Por lo tanto, si bien se lo ha etiquetado como un galán que se rehúsa al compromiso, lo cierto es que Gyllenhaal contó que estuvo “muy enamorado dos veces” (preservando los nombres) y que incluso está pensando en formar una familia con la modelo Jeanne Cadieu.

“Definitivamente quiero tener hijos”, le contó a British Vogue. “No soy una persona que vive en el espacio en el que se contemplan los pasos a seguir, pero tenés que estar abierto... yo veo la vida como algo tan efímero, y al mundo como está ahora, y me quiero apoyar en mi familia, en mis amigos, y también me aferré al amor”, remarcó el californiano que tuvo muchos noviazgos de alto perfil, y en su gran mayoría breves, pero que lo condujeron al escenario en el que se encuentra hoy en día: con el deseo de, como él mismo ha expresado, permanecer junto a su pareja para proyectar.

Kirsten Dunst: amor, conflictos familiares y final abrupto

Jake Gyllenhaal y Kirsten Dunst formaban una pareja perfecta Archivo

Luego de un breve romance con la cantante de la banda Rilo Kiley, Jenny Lewis, en 2001, al año siguiente el actor conoció a quien sería una de las mujeres más importantes de su vida (y probablemente una de las cuales se ha enamorado): su colega Kirsten Dunst.

En 2002, Dunst filmó junto a Maggie, hermana de Jake y enorme actriz, el film protagonizado por Julia Roberts, La sonrisa de Mona Lisa. Kirsten, quien entonces tenía 21 años, comenzó una relación con el actor, de 22, luego de ser presentados por la propia Maggie. Para septiembre de 2002, la pareja ya se encontraba en un vínculo formal. El noviazgo no tardó en aparecer en numerosas revistas y los actores parecían conformar la pareja ideal, una que paseaba tranquila, sin prestar atención a los flashes. Sin embargo, en julio de 2004 se anunció lo que supuestamente fue una ruptura amigable, adjetivo que años más tarde fue tangencialmente refutado por Dunst.

La madre de Dunst, Inez, calificó a Gyllenhaal de snob y el hombre incorrecto para su hija BSec/The Grosby Group

En 2009, cuando le preguntaron por su relación con Gyllenhaal, la actriz de Las vírgenes suicidas declaró que, si bien le gustaría “verlo en alguna ocasión”, no creía que eso pudiera ser factible. “Honestamente, no somos muy buenos amigos”, dijo tajante, ignorando los rumores de que solían encontrarse intermitentemente para ponerse al día. De todos modos, en esa relación había un mar de fondo que involucraba a la familia de la actriz. La madre de Dunst, Inez, no tuvo problemas en referirse al vínculo que entabló el actor con su hija y expresó que Gyllenhaal era “un snob, muy metido en Hollywood” como para que las cosas con Kirsten -actualmente comprometida con el actor Jesse Plemons, con quien tiene dos hijos- pudieran llegar a funcionar.

“Él es un chico al que le gusta estar en casa y yo soy una chica a la que le gusta salir de paseo por la ciudad”, llegó a decir la actriz respecto a los estilos de vida diferentes que llevaban.

Jake Gyllenhaal y Natalie Portman salieron en diferentes etapas, trabajaron juntos y ahora son amigos Starlitepics/The Grosby Group

Las fechas no son claras, pero antes de comenzar su relación con Dunst y luego de terminar su vínculo con Jenny Lewis, Gyllenhaal fue vinculado con la actriz Natalie Portman. Los rumores reflotaron cuando ambos fueron vistos en 2006 en una cita -la primera de muchas de ese año-, aunque su conexión romántica no prosperó. De todos modos, lograron mantener una amistad e incluso trabajaron juntos en el film de 2009, Hermanos. “Natalie es la Audrey Hepburn de nuestra generación, tiene gracia, increíbles cejas, es talentosa, pequeña, divertida, comprometida con lo que hace y muy amable”, así describió el actor a su colega, con quien protagonizó uno de esos efímeros romances que la prensa no tardó en descubrir.

Reese Witherspoon y la ruptura que tanto dolió

Reese y Jake Gyllenhaal se conocieron en el rodaje de El sospechoso Grosby Group

Un año antes de conocer a Gyllenhaal, Reese Witherspoon venía de su divorcio del actor Ryan Phillippe, de quien se separó en 2006, con dos hijos en común. En 2015, Phillippe habló de dicha ruptura con Larry King y se la atribuyó a la edad que tenía cuando conoció a Reese: tan solo 22 años. “Ese fue el problema, empezamos a salir cuando éramos muy chicos, eso genera situaciones en el medio en el que nos movemos porque la gente habla y puede interferir”, explicaba.

Reese también brindaba su versión. “Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... no lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, remarcó la ganadora del Oscar, quien jamás se pronunció respecto a los rumores de infidelidad del actor con su colega Abbie Cornish en el rodaje de la película Stop Loss. Por entonces, Witherspoon se refugió en su trabajo sin saber que, en el rodaje del film de Gavin Wood, El sospechoso, conocería a su futura pareja.

"Es un gran compañero, una persona que me apoya en todo lo que decido y que me hace feliz" Reese Witherspoon, en 2007, sobre su noviazgo con Jake Gyllenhaal

“Ella es la persona más inteligente y fuerte que conocí en mi vida”, manifestaba Gyllenhaal en diálogo con la revista People. Ella, por su parte, lo definía: “Es un gran compañero, una persona que me apoya en todo lo que decido y que me hace feliz”. De todos modos, el noviazgo parecía ser uno de transición, ya que duró apenas dos años y al poco tiempo Witherspoon conoció a quien se convertiría en su segundo marido, el agente Jim Toth. De acuerdo a lo informado en esa época, la actriz habría roto el corazón de Jake cuando decidió terminar una relación que no parecía lista para dar un paso importante. “No fue culpa de nadie, nadie fue infiel, no hubo drama, lo que tenían simplemente se disolvió”, le contó un allegado a Gyllenhaal a Us Magazine.

Witherspoon, Gyllenhaal y el asedio de los flashes Grosby Group

Tiempo después, ambos declararon que habían formado una gran amistad. “Jake es un muy buen cocinero”, recordó Witherspoon. “En un momento, los hijos de Reese se convirtieron en el centro de mi vida, y empecé a ver las cosas bajo otra óptica, con ellos abrí mi corazón y crecí como persona, aprendí muchísimo”, manifestó el actor, quien un año después de dicha ruptura conocería a una joven estrella de la música que hizo que vuelva a ser el centro de atención de los flashes.

Taylor Swift: romance breve y canciones dedicadas

Taylor Swift y un símil Jake Gyllenhaal en el video de la canción dedicada al actor Archivo

A mediados de 2010, Swift comenzó un noviazgo con el actor que no alcanzó a durar hasta Año Nuevo. Gyllenhaal, de 30 años, y Swift, de 21, compartieron momentos familiares que resultaban apresurados y el tiempo les dio la razón. “Jake le dijo que la relación no estaba funcionando, y ella se puso muy mal, se angustió mucho”, informaba entonces Us Weekly.

Lo interesante vino después cuando Gyllenhaal habría inspirado la composición de varias canciones del disco Red de Taylor -editado en 2012- como el caso de “We Are Never Ever Getting Back Together”, donde la cantante alude a un hombre algo ciclotímico y con miedo al compromiso y, especialmente, “All Too Well”, uno de sus temas más largos donde documenta en detalle la relación y la ruptura, e incluso hace mención a una bufanda que se olvidó en la casa de la hermana del actor, Maggie. En una entrevista con Andy Cohen en su programa Watch What Happens Live, le preguntaron a la actriz si alguna vez encontró la bufanda que Taylor asegura haber dejado en su hogar. Maggie, muy reservada como siempre, dijo no tener “ni idea” sobre eso.

Curiosamente, al mismo tiempo del lanzamiento de Red, Gyllenhaal estaba iniciando un romance con la actriz de Friday Night Lights, Minka Kelly, luego de una breve relación con Anna Kendrick, su compañera del film En la mira, con quien tuvo un flechazo en el set del policial de David Ayer. En cuanto a Kelly, Us Weekly reveló que el actor estaba muy interesado en Minka, pero que ella no estaba segura de querer salir con él, hasta que finalmente accedió y allí nació el chispazo. Lo que surgió entre ambos duró lo mismo que ese verano de 2012. “Nunca fue algo serio”, reportaron allegados a los actores, quienes de todos modos fueron vistos juntos dos años después en una cita. Donde hubo fuego...

Alyssa Miller y un vínculo que terminó por la distancia

Alyssa Miller y Jake Gyllenhaal se separaron cuando el actor se abocó de lleno a su trabajo FameFlynet/The Grosby Group

Desde la ruptura con Kelly no pasó mucho tiempo hasta que Gyllenhaal fue visto con la modelo Alyssa Miller caminando por Nueva York en junio de 2013. Miller contaba por entonces que las cosas “avanzaban muy bien” entre ambos y que les encantaba recibir amigos en su casa. “Siempre invito a mucha gente y cocinamos juntos, él es el maestro, me enseñó cómo preparar platos increíbles, es excelente en la cocina”, declaraba. Unos meses más tarde, la relación se evaporaba cuando Gyllenhaal empezó a asumir diversos compromisos laborales que lo alejaron de Miller.

El realizador de Revancha, Antoine Fuqua, llegó a decirle al portal Deadline que se sentía en parte responsable de la ruptura por la dedicación que Jake -un actor obsesivo en la preparación de sus personajes- le había puesto a su interpretación del boxeador Billy Hope. “Creo que se peleó con su novia porque estaba en el gimnasio todo el día, literalmente”, dijo el director. Años más tarde, Gyllenhal conocería a otra modelo que cambiaría su vida.

Jeanne Cadieu y el anhelo de formar una familia

Jake Gyllenhaal y Jeanne Cadieu fueron fotografiados por primera vez en Nueva York en 2018 GROSBY GROUP - LA NACION

La modelo francesa de 22 años y el actor de 40 fueron vistos por primera vez en diciembre de 2018 mientras caminaban por Nueva York y no ocultaron su relación al mostrarse afectuosos ante las cámaras que registraban esos gestos de romanticismo.

De acuerdo a la publicación US Weekly, Jake y Jeanne querían formalizar. “La relación es muy seria y ella es muy madura para su edad. Es una mujer inteligente, ingeniosa, a quien le gusta leer, y a quien le interesa la historia, es una persona increíble”, declararon fuentes cercanas, quienes remarcaron lo enamorados que estaban.

Gyllenhaal y la modelo, en mayo de este año GROSBY GROUP

“Quiero continuar con esto de convertirme en un hombre adulto, cada vez más adulto de lo que ya soy”, le contaba el actor a revista People. “Y si tengo suerte, lo podré hacer con mi propia familia”, manifestaba.

“Aprendí a tener sentido del humor respecto a lo que se dice sobre mi vida privada, siempre habrá opiniones, y ya hice las paces con eso”, añadía un hombre que se tomó su tiempo para poder decidir qué era lo correcto para su vida y que, en su relación más formal con Cadieu, parece haber hallado a esa “mujer correcta” para sortear el miedo que lo invadió por años y dar el próximo paso.