The Challenge: los elegidos para el desafío global hablan de la hostilidad que encontraron en Sudáfrica y de cómo vencieron sus prejuicios con los realities

Desde su estreno, The Challenge Argentina se convirtió en una apuesta fuerte dentro del prime time de Telefe. Bajo la conducción de Marley, distintas duplas de famosos pusieron a prueba su destreza física para superar las distintas instancias del juego. Mientras que la mejor jugadora de la competencia local fue Sol Pérez, cuatro de los participantes fueron seleccionados para formar parte de la competencia global en Sudáfrica con los mejores de las ediciones de Estados Unidos (cuya filmación se realizó en Buenos Aires), Reino Unido y Australia. De esta manera, los elegidos se reunirán con los campeones y participantes internacionales en un nuevo reality donde lucharán por el codiciado título de “Challenge World Champion” y por el premio final de 500 mil dólares. Claudia Albertario, Rodrigo Cascón, Jujuy Jiménez y Benjamín Alfonso serán los protagonistas argentinos de esta nueva edición que se emitirá a partir del jueves 9 de marzo por Paramount+ y dialogaron con LA NACIÓN sobre su experiencia en el desafío global.

The Challenge Argentina adrian diaz bernini - Prensa Telefé

-¿Cuál es el mayor desafío -más allá de lo físico- al que se tuvieron que enfrentar en el reality?

Rodrigo Cascón (RC): -El idioma y la comunicación...

Claudia Albertario (CA): -Ir a Sudáfrica, a un continente tan diferente al nuestro a convivir con 32 personas adentro de una casa. Charlando en inglés. Desde el primer momento eso representó un desafío para mí. Fue una experiencia única e inolvidable, ojalá que se repita.

Jujuy Jiménez (JJ): -Coincido con el tema del idioma, fue ponerme a prueba. Yo sabía que me podía comunicar en inglés, pero hacer un programa y estar expuesta en inglés es un flash. Me imagino que van a salir muchos memes (ríe), pero yo le puse onda. Viajar a otro país y relacionarte con gente de otros países y sabiendo que estaba representando a la Argentina era mucha información. Fue intenso y a la vez gratificante. Estoy muy orgullosa de haber sido seleccionada, había un montón de candidatos y que nos hayan elegido a nosotros cuatro fue un lujo.

RC: -Yo no hablo inglés bien y era muy difícil generar estrategias si no sabías bien el idioma en el que todos hablaban. La principal diferencia entre esta edición global y la local es el nivel de las estrategias: en Sudáfrica fue todo más complicado.

JJ: -Ellos tienen más definido el juego social y el físico.

Benjamín Alfonso (BA): -Fue muy difícil porque no nos podíamos dividir. Los primeros días desconfiaba de todos. Nosotros cuatro llegamos como nenes chiquitos, pensando que todos iban a ser buena onda como en la versión argentina, pero nos llevamos muchas sorpresas. A mí lo que más me cuesta de los realities es el aislamiento: no poder escuchar música, no tener mis cosas... ¡Hasta el mate me confiscaron! Eso me puso nervioso, porque era lo único que me hacía acordar a mi casa. La poca comunicación con el afuera es terrible... Yo me quería comunicar con mi papá que había estado enfermo hace poco y no podía. Extrañaba a mi novia también, pero aprendí a estar en el “modo challenge” que es la actitud de comprometerse con lo que estás haciendo.

RC: -Veníamos acostumbrados a una convivencia buena onda; en la versión argentina todos nos ayudábamos. Caímos allá pensando que tenían los mismos valores, pero allá eran otros...

JJ: -¡No había valores directamente! (ríen).

RC: -Esta edición es terrible comparada con la edición argentina.

BA: -Yo tenía la sensación de estar jugando al truco todo el tiempo... Al principio sentía que todos eran buena onda, pero después me daba cuenta que había estrategias, que hablaban por atrás...

-¿Qué hay que tener para ganar?

RC: -Estar muy enfocado en la meta, estar concentrado y sin aflojar. Enfocarte sin miedo. Ser competitivo.

BA: -La determinación es fundamental, tenés que estar convencido de que lo vas a hacer bien. Es como en el fútbol u otras disciplinas: hay que saber estar tranquilo bajo altos niveles de estrés.

JJ: -Todos tenemos la confianza en nosotros mismos de que podemos lograrlo. Si no tuviéramos esa confianza, no podríamos hacerlo.

CA: -Es como la vida misma, hay que seguir siempre para adelante. Yo en el reality descubrí que hay una fuerza mental que tiene que ir en conjunto y en combinación con la fuerza física para poder avanzar.

JJ: -De verdad siento que en el programa podés hacer un paralelismo con la vida, saber que al final todo está en vos: si crees en tus objetivos los vas a terminar cumpliendo. Ninguno de nosotros se imaginaba poder estar encerrado en una casa en Sudáfrica con desconocidos y lo hicimos. Teníamos prejuicios respecto a los realities, pensábamos en cómo vivir sin celular y estando desconectados del mundo externo, y lo logramos.

Cascón y Albertario en pleno desafío

-¿Cuál era tu prejuicio respecto a los realities?

JJ: -Sabía que ahí adentro no podés hacer un personaje y que tenés que mostrarte tal cual sos. Entonces, quedás expuesta a que la gente opine y comente. Sos un objeto que puede ser analizado y criticado constantemente, y hay que ser muy fuerte mentalmente para sobrellevar todo eso.

RC: -Son 24/7 de tu personalidad más pura.... Se va a ver lo mejor y lo peor.

JJ: -También tiene que ver lo que la producción elige mostrar...

BA: -Según cómo te editan pueden armar de vos un sinfín de personajes. Todos tenemos diferentes facetas y emociones y hay que ver qué le sirve al show.

CA: -Sabemos que son las reglas del juego de cualquier programa de televisión.

JJ: -Lo importante es que pude romper con ese prejuicio y que pude llevarme una experiencia única. El arranque es espectacular y hay muchas sorpresas.