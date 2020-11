Arnold Schwarzenegger y su pareja, Heather Milligan, en enero pasado

16 de noviembre de 2020

Arnold Schwarzenegger parece mantenerse en forma después de haberse sometido a una segunda operación de corazón en solo 2 años. El actor, de 73 años, fue visto andando en bicicleta por las calles de Los Ángeles junto a la que es su pareja desde hace 7 años, la fisioterapeuta Heather Milligan, de 46. Ambos respetaron las normas establecidas por la pandemia por el coronavirus y no olvidaron utilizar sus tapabocas como medida de protección.

El pasado 23 de octubre el actor fue intervenido por un problema cardíaco congénito en una clínica de Cleveland, Ohio, donde le colocaron una nueva válvula aórtica, según explicó él mismo en sus redes sociales junto a una imagen en la que se le ve en la cama del hospital. Esta cirugía se producía sin complicaciones y solo 2 años después de haberse sometido a una primera para reemplazar la válvula pulmonar, cuya intervención se complicó más de lo previsto al prolongarse hasta 16 horas frente a las 4 que los médicos le habían dicho. "Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto", narró el intérprete en un video que compartió en sus redes sociales tiempo después.

En todo momento ha estado a su lado la fisioterapeuta que desde 2013 comparte su vida junto a Schwazenegger. Heather Milligan, 27 años más joven que él, no se ha separado del actor. La pareja se dejó ver junta por primera vez un año después de que los fotógrafos les hubiesen captado besándose por las calles de Santa Mónica. En 2014, Milligan acompañó a Schwazenegger a la fiesta del Oktoberfest de Alemania, haciendo oficial así el noviazgo que permanece estable hasta hoy.

En 2011, Arnold Schwazenegger y Maria Shriver, sobrina del presidente John F. Kennedy, ponían fin a su matrimonio después de 25 años juntos y cuatro hijos en común: Katherine, de 30 años, Christina, de 29, Patrick, de 26, y Christopher, de 23. Hay un quinto hijo, Joseph Baena, que tiene la misma edad que Christopher y es fruto de una relación extramatrimonial que el actor tuvo con la empleada del hogar familiar. Tras dejar el puesto de gobernador de California, en 2011, lo reconoció ante Shriver y desencadenó uno de los divorcios más jugosos de California fuera del ámbito de Hollywood. Pese a varios años difíciles, actualmente la expareja y sus hijos conforman una de las sagas familiares más seguidas y queridas por el público.

Aunque siempre en un segundo plano, Milligan ha aparecido junto al actor y exculturista, con quien comparte su afición al deporte. La fisioterapeuta tiene su propia clínica llamada Elite Ortho Sport, donde trata a atletas profesionales por sus lesiones deportivas. Además trabajó en la Arnold Strongman Classic, la competición de culturismo anual capitaneada por Schwazenegger y donde Milligan pone sus servicios como profesional tratando a algunos de los participantes.

Pero el interés por los deportes no parece ser lo único que une a la pareja. Milligan también demostró interés en la política o, más concretamente, en la carrera política de Schwarzenegger. Si bien las redes sociales de la fisioterapeuta se centran casi exclusivamente en su propio desarrollo profesional, también ha publicado mensajes a favor del ascenso político de Schwarzenegger. En 2017, Milligan compartió una publicación en Twitter que decía: "Retuitee si prefiere a Arnold Schwarzenegger sobre Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¡Estoy dentro!".

La pareja, que se deja ver junta paseando o andando en bicicleta por las calles de California, también comparte en sus redes sociales momentos más íntimos en su hogar, como las imágenes que ambos hacen públicas junto a sus animales, como sus perros o el burro que se hizo famoso durante la cuarentena.

