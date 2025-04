La divertida reacción de Rob Lowe tras ser confundido con otra estrella hollywoodense: “No lo escuchen”

Ellos son mega estrellas de Hollywood, sin embargo, es muy común encontrárselos deambulando por la ciudad en cualquier momento del día. Hace un tiempo, una mujer quedó perpleja tras cruzarse con Tom Hanks haciendo footing por el Central Park de Nueva York. O cada tanto, suelen aparecer testimonios de algunos afortunados que se topan con Keanu Reeves en el supermercado o haciendo algún trámite en el banco. Algo parecido le sucedió a un grupo de turistas que, en las últimas horas, paseaban por Los Ángeles y se encontraron de casualidad con Rob Lowe. Sin embargo, este cruce casual se hizo viral por un detalle muy gracioso: el actor fue confundido con uno de los máximos referentes del cine de acción: John Stamos.

El actor de El primer año del resto de nuestras vidas iba caminando tranquilamente por las callecitas de la meca del cine cuando se topó con un micro de Hollywood Beverly Hills Tour lleno de turistas. Al ver que se trataba de una persona famosa, el guía y conductor no dudó en alertar al grupo de su presencia. Sin embargo, cometió un error que enseguida llegó a Instagram: “Este es John Stamos”, dijo confundiendo al intérprete con el protagonista de éxitos como Full House.

“¿Qué carajos?”, lanzó el propio Lowe, quien en esos momentos estaba siendo filmado por su hijo, John Owen Lowe. Con una actitud divertida, el intérprete se acercó al vehículo para aclarar los tantos. “Bien, chicos… ¿Soy John Stamos?”, le preguntó al contingente, mientras varios de los turistas a bordo lanzaban un “no” rotundo entre risas. “¿Quién soy yo?”, volvió a preguntar el artista intentando darle una lección al conductor. Tras revelar el misterio al unísono, Rob Lowe le dio un consejo al hombre que lo confundió: “ ¡Amigo, tienes que mejorar en tu trabajo! ”.

Al darse cuenta de su error, el guía se sinceró un tanto avergonzado: “Se trata de divertirse, ¿sabes? No espero encontrarme con gente, pero gracias por tu energía genial". Luego del intercambio espontáneo, el actor volvió a hablarle a los pasajeros: “No lo escuchen”, bromeó mientras se acercaba nuevamente a su hijo para continuar con el paseo.

Lejos de enojarse, Lowe compartió esta perlita en su cuenta de Instagram donde posteó un video que mostraba el minuto a minuto de lo sucedido. “@johnnylowe ¿me están tomando el pelo?”, le preguntó a su hijo y acompañante mientras que el joven, de 29 años, le seguía el juego: “El pueblo ha hablado”. Fiel a su sentido del humor, Lowe padre redobló la apuesta y agregó: “ Alguien podría tener una reunión con su jefe cuando regrese a la oficina ”.

Inmediatamente, la publicación se llenó de likes y comentarios a tono. “Te amo, John Stamos”, escribió la actriz Kimberly Williams-Paisley mientras Holly Robinson Peete opinó: “Hay que despedirlo inmediatamente” en referencia al guía turístico. “Hay un solo Rob Lowe”, aseguró una fan mientras que otra usuaria le preguntó: “¿Por qué no admitís de una vez que sos John Stamos? Suficiente con las mentiras”.

Más allá del error, lo cierto es que Lowe y Stamos son bastante parecidos. De hecho, hasta la propia familia de Rob bromea con este hecho. Hace unas semanas, el hijo de Lowe saludó a su padre por su cumpleaños pero, en vez de una foto de su padre, publicó una imagen en blanco y negro de Stamos. “Feliz cumpleaños, papá. Eres mi modelo a seguir, mi primer maestro y mi mejor amigo, todo en uno. Porque cumplas muchos más”, escribió junto a la imagen que generó un sinfín de bromas al respecto.

Algo parecido ocurrió en una Navidad, cuando el joven sustituyó su cara por la de la estrella de Glee en las tarjetas navideñas. Broma que repitió en el estreno de la segunda temporada de Inestable cuando photoshopeó su rostro. “ Estoy harto de explicar que no, no soy realmente su padre, soy una versión más guapa de su padre ”, bromeó el propio Stamos en un video sorprendiendo al padre e hijo durante su paso por The Drew Barrymore Show, en 2023.

