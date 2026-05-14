La confesión hot de Pam Grier que dejó sin palabras a Julia Louis-Dreyfus: “Dura tres días”

A sus 76 años, Pam Grier volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más magnéticas y desinhibidas de Hollywood. Ícono absoluto del cine de los años 70, símbolo sexual durante décadas y musa “recuperada” por Quentin Tarantino en Jackie Brown, la actriz sorprendió ahora con una confesión íntima que rápidamente se volvió viral.

Pam Grier en una escena de Jackie Brown Archivo

La declaración ocurrió durante su participación en el podcast Wiser Than Me, conducido por Julia Louis-Dreyfus. Lo que comenzó como una charla relajada sobre el paso del tiempo y la vitalidad terminó derivando en una conversación inesperadamente explícita sobre sexualidad, envejecimiento y placer femenino.

Todo surgió cuando Louis-Dreyfus le preguntó si todavía se sentía joven. Grier respondió sin dudar y con una frase que dejó atónita a la conductora. “Sí, porque cuando eres joven puedes tener tres, cuatro o cinco orgasmos en una hora”, comentó la actriz de Foxy Brown entre risas. “Pero cuando llegas a mi edad, con un solo orgasmo te dura tres días”.

Pam Grier en uno de sus primeros éxitos, Foxy Brown Archivo

La reacción de Louis-Dreyfus fue inmediata. “¿De qué estás hablando?”, exclamó, completamente sorprendida. “¿Qué hacés ahí abajo para tener un orgasmo de tres días? Necesito detalles”, le reclamó.

Lejos de esquivar el tema, Grier continuó bromeando con absoluta naturalidad. “No tienes que hacer nada”, respondió. “Pero cuando suceda, solo quiero decirte que estés preparada”, aseguró. Luego remató, enfatizando cada palabra: “Serán tres días completos”.

El momento rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados del episodio y volvió a colocar a Grier en el centro de la conversación pública. Pero detrás de la frase viral también apareció algo que la actriz viene defendiendo desde hace años: hablar abiertamente de la sexualidad femenina, incluso —y especialmente— en la adultez mayor.

Pam Grier en una fotografía promocional de Coffy Archivo

Lejos de mostrarse incómoda con el tema, Grier incluso sugirió que esta intensidad sexual actual tiene relación directa con la edad. “Si hubiera tenido esto cuando era más joven, habría tenido una vida mejor y mejores novios”, lanzó con ironía.

La actriz también dejó claro que no siente ninguna obsesión con el paso del tiempo ni con los números. Durante la entrevista confesó que ni siquiera estaba segura de cuántos años cumplirá este mes. Grier, en realidad, celebrará sus 77 años el próximo 26 de mayo.

“No lo sé, ni me importa”, dijo cuando le preguntaron por su edad exacta. E indicó: “Si me despierto respirando, voy a tener un buen día”.

La naturalidad con la que habló sobre su sexualidad no resulta completamente nueva para quienes siguieron sus entrevistas recientes. En los últimos años, Grier se mostró especialmente abierta al hablar de sus relaciones afectivas, su deseo y su vida sentimental.

Pam Grier tuvo su merecida revancha de la mano de Tarantino Archivo

En 2022, durante una entrevista con Rolling Stone, contó que vive en un rancho en Colorado y se definió como una “mujer independiente” que incluso encuentra oportunidades románticas en lugares tan poco glamorosos como en tiendas de productos para el hogar.

Meses después, durante su participación en el podcast Allison Interviews, volvió a sorprender al describirse como “muy cachonda” y revelar que atravesaba una relación “cósmica” con un hombre cuya identidad prefirió mantener en reserva.

“Se suele decir que cuando la gente encuentra a su media naranja es una sensación cálida y agradable”, comentó entonces. Y explicó: “No puedo creer que haya pasado ahora, cuando tengo cosas que hacer. ¡No me arruines los planes!”.

Su sinceridad sobre el deseo y el placer aparece como una continuidad lógica en una vida marcada por romper tabúes. Desde los años 70, Grier construyó una figura pública poderosa y desafiante, convirtiéndose en una de las primeras grandes heroínas negras del cine de acción estadounidense. Películas como Coffy y Foxy Brown la transformaron en una leyenda cultural y en un símbolo de empoderamiento femenino dentro del cine popular.

Pam Grier en Friday Foster Archivo

Sin embargo, su carrera estuvo lejos de ser sencilla. Antes de convertirse en ícono cinematográfico, trabajó como recepcionista mientras estudiaba actuación en Los Ángeles. Luego llegó el cine de bajo presupuesto y una industria que muchas veces intentó reducirla únicamente a su físico exuberante.

Décadas más tarde, cuando Hollywood parecía haberla olvidado, Tarantino decidió escribir especialmente para ella el personaje principal de Jackie Brown, una azafata inteligente, madura y compleja que revitalizó su carrera y la devolvió al centro de la escena. La película, considerada hoy una obra de culto, también resignificó la imagen pública de Grier: ya no solo como símbolo sexual, sino como actriz de enorme presencia dramática.

Pam Grier revive como Jackie Brown

A lo largo de su vida también atravesó momentos extremadamente duros. En 1988 recibió un diagnóstico de cáncer cervical en estadio cuatro, una noticia devastadora que logró superar contra todos los pronósticos. Además, habló públicamente sobre las agresiones sexuales que sufrió durante su infancia y juventud, algo que relató con crudeza en entrevistas y en sus memorias.