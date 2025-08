Melissa Gilbert recordó detalles de su “tumultuoso” romance con Rob Lowe: “Fue horrible”

En los años ochenta, Hollywood comenzó a enfocarse en películas para los jóvenes y adolescentes, y entonces, una nueva camada de actores surgió, como de la nada. Para ese entonces, Melissa Gilbert ya era famosa en todo el planeta por su rol de Laura en La familia Ingalls y, de alguna manera, se convirtió en una suerte de anfitriona para esos colegas que tenían su misma edad, pero casi ninguna experiencia. Entre ese grupo de estrellas incipientes se encontraban Tom Cruise, Molly Ringwald, Demi Moore, Brooke Shields, Matt Dillon, Diane Lane y quien se convertiría en su novio por varios años: Rob Lowe.

En una reciente entrevista, la actriz rememoró aquella relación intermitente, que comenzó cuando ambos tenían apenas 17 y terminó en 1987, cuando habían cumplido 23. “Yo era una bebé cuando estuvimos juntos”, le contó a su colega Jennie Garth en el podcast I Choose Me.

“Fue muy tumultuoso. En esa época me sentía un poco como una vieja sabia, porque llevaba mucho tiempo en este ambiente”, continuó. Esa experiencia, sin embargo, no la ayudó para encarar lo que pasaría con Lowe.

“Pude, más o menos, quedarme sentada y observar su ascenso meteórico. Y claramente no estaba preparada para todo lo que eso trajo consigo”, confesó. “Estaba preparada para tener que ir a estrenos, ceremonias de premios y todo eso; pero no para el fandom ni, francamente, para las chicas”, detalló.

Gilbert recordó que quedó atónita por lo descaradas que eran algunas fanáticas de Lowe en aquel tiempo. “Para ellas, directamente yo no existía, y me lo hacían notar. Simplemente, me empujaban y le metían números de teléfono en los bolsillos y cosas así”, recordó. “Decir que fue desconcertante es hacerle un flaco favor. Fue horrible”.

“Creo que aprendí mucho sobre lo que no me funcionó, de hecho. Y lo que no estaba dispuesta a volver a tolerar. Pasamos momentos muy, muy, muy divertidos, pero también aprendí lecciones muy valiosas e importantes”, resumió la actriz.

Y agregó: “Al mirar atrás, veo lo tranquila que es mi vida ahora. Pero cuando pienso en aquellos días, me recuerdo siempre con los hombros en alto, esperando que cayera el siguiente zapato, que pasara algo malo, o desagradable”, indicó.

Tras terminar su relación con Lowe, Gilbert estuvo casada con el actor Bo Brinkman, padre de su único hijo, entre 1988 y 1994. Un año después pasó por el altar junto a Bruce Boxleitner, y estuvo junto a él hasta 2011. En 2013, se casó con el actor y director Timothy Busfield, su actual pareja.

En cuanto a Lowe, se casó con Sheryl Berkoff en 1991, y le dio junto a ella la bienvenida a sus dos hijos, Matthew, de 32 años, y John, de 29.

Aunque Gilbert evitó hablar sobre eso, los rumores de la época aseguraban que las continuas crisis que vivía junto a Lowe muchas veces estaban originadas por infidelidades del actor. En octubre de 2024, Lowe confirmó uno de los romances que se le endilgaban por aquel entonces.

En aquel momento, los miembros del Brat Pack habían dejado de ser los eternos relegados de Hollywood y la atención volvió a posarse en ellos, pero con una mirada mucho más generosa y contemplativa. Aquellos jóvenes actores que en los años ochenta revolucionaron la industria del cine, con sus comedias románticas destinadas al público que atravesaba su adolescencia y su primera juventud, se animaron ese año a desandar algunas de las anécdotas de aquellos tiempos. Lowe fue uno de ellos. Y, en su caso, la vieja historia que decidió desandar incluye a otra de las actrices que conformó aquel grupo y que también supo brillar luego con luz propia: Demi Moore.

El actor fue entrevistado por Kelly Ripa en el podcast Let’s Talk Off Camera y fue abordado sin anestesia por la conductora. “¿Estabas enamorado de ella? ¿Salieron juntos alguna vez? ¿Salieron todos juntos? ¿Fue algo así como… fue un gran lío?”, disparó, en referencia a la protagonista de Ghost, la sombra del amor, pero también incluyendo al resto de los jóvenes actores que formaron el grupo, Emilio Esteves, Ringwald, Ally Sheedy, Andrew MacCarthy, Judd Nelson y Anthony Michael Hal.

La inesperada e indiscreta revelación de Rob Lowe: "Con Demi Moore tuvimos encuentros sexuales inevitables"

Lejos de sonrojarse, Lowe respondió sin vueltas: “Quiero decir, Demi y yo tuvimos algo breve. Y no estoy contando cuentos de la escuela”, reveló el actor, dejando en claro que la historia que mantuvieron no fue una cosa “de niños”. Moore y Lowe trabajaron juntos primero en El primer año del resto de nuestras vidas y luego protagonizaron la comedia dramática ¿Te acuerdas de anoche?, en la que compusieron a una pareja joven que atraviesa los conflictos típicos de la primera convivencia.

Lowe entendió la ironía de Ripa y bromeó: “Sí. Fue una gran, gran orgía sexual”. Pero para que no quedaran dudas y ningún oyente quedara afuera, la conductora recordó que Moore estuvo comprometida con Estévez antes de casarse con Bruce Willis, en 1987. Ese mismo año, él se separó definitivamente de Gilbert. “Claro, luego creo que Emilio y Demi se comprometieron y todos estuvimos en su boda con Bruce”, indicó el entrevistado, antes de agregar que aquella fue la “boda más grande a la que había asistido hasta entonces”.

Cuando el actor de El seductor reflexionó sobre el contexto en el que se produjeron aquellos encuentros con Moore. “Mira, siempre que juntas a hombres y mujeres jóvenes de veintitantos años, los encuentros sexuales son inevitables”, explicó Lowe. “No creo que eso haya cambiado”, indicó.