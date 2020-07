La divertida reacción de Tom Holland cuando le hicieron un hisopado

En los siguientes meses, y luego de Uncharted, Tom deberá ponerse nuevamente el traje arácnido

14 de julio de 2020

Poco a poco en algunos países del mundo, la industria del cine y la televisión comienzan a reanudar tareas. Por la pandemia por el coronavirus, los rodajes sufrieron (y sufren) pausas muy prolongadas, pero en algunos casos y sometidos a un estricto protocolo, las filmaciones empiezan a reactivarse en determinados lugares. Y el actor Tom Holland, que está por retomar un proyecto en cine, se sometió a un hisopado para determinar que no tiene coronavirus, y subió a sus redes el momento en el que se hizo el test.

El actor, que ganó mucha popularidad al convertirse en el nuevo Spider-Man, está por comenzar la filmación de Uncharted , una película que se basa en la popular franquicia de videojuegos para Playstation. En esa saga el protagonista es Nathan Drake, una suerte de Indiana Jones moderno que a fuerza de ingenio y fuerza lleva adelante complejas misiones buscando todo tipo de objetos. Pero en el film, Tom Holland interpretará a una versión joven del héroe. Sometido a una exigente rutina de ejercicios, el largometraje descubrirá los inicios de Drake como aventurero y cómo conoció a su mentor Sully, aquí interpretado por Mark Whalberg.

Tom Holland practica una exigente rutina de ejercicios para trabajar junto a Mark Whalberg Crédito: Captura Instagram

La filmación de Uncharted había comenzado en Alemania durante el mes de marzo, pero se detuvo a los pocos días a raíz de la pandemia. Por ese motivo, y con la intención de retomar actividades, Holland se sometió a un hisopado para confirmar que no tiene el virus. Como es sabido, el proceso es molesto y en muchos casos suele provocar arcadas, y eso es lo que le sucedió al intérprete que no pudo evitar retorcerse una vez que lo hisoparon. La divertida expresión de Holland fue motivo de risas entre sus fans, quienes se rieron por ver cómo incluso Spider-Man no puede evitar toser al practicarse uno de esos test.

El estreno de Uncharted está pautado para julio de 2021 y se espera que luego de este rodaje Holland comience a trabajar en Spider-Man 3, otra filmación que ya debería haber comenzado, pero que por el actual contexto sufrió un considerable retraso.