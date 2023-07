La divertida respuesta de Ryan Gosling cuando le preguntaron si jugaba a las Barbies con sus hijas

escuchar

Ryan Gosling es el orgulloso padre de dos niñas, por eso, para él, el mundo de Barbie no era un universo completamente desconocido. Mientras dedica sus días a promocionar la nueva película basada en la famosa muñeca de Mattel, el actor se sinceró sobre su relación con el popular juguete y bromeó sobre cómo sus hijas intentan introducirlo en sus juegos, sin mucho éxito.

Durante una conferencia de prensa realizada en Toronto, Canadá, un periodista le preguntó a la estrella de 42 años si era un “buen padre Barbie” y si era capaz de jugar con las muñecas. “Bueno, lo primero que tenés que saber es que para mis hijas sus Barbie ni siquiera se llaman Barbie”, expresó haciendo referencia a Esmeralda, de ocho años y Amanda, de siete, fruto de su relación con Eva Mendes .

“ Todas tienen sus propios nombres, vidas muy complicadas, historias de fondo, interrelaciones, un pasado... Tenés que saberlo todo ”, agregó entre risas, admitiendo que a veces le cuesta seguirle el ritmo a las tramas del juego.

Ryan Gosling durante una conferencia de prensa de Barbie en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

El actor, que interpreta a Ken en el largometraje, dio un ejemplo de lo que le suele suceder, por ejemplo, si quiere relacionar a dos muñecas que “ahora están distanciadas”. En ese momento sus hijas le piden que “se vaya” a hacer otra cosa. Además contó que en el mundo Barbie de sus niñas, Ken “trabaja en un supermercado, no es bombero”, y repitió con seguridad: “Para ser parte, tenés que saber todo lo que pasa” .

Gosling fue parte de una conferencia de prensa en Toronto junto a algunos compañeros de elenco. Durante una de las entrevistas que brindó, a ET Canadá, el actor habló sobre el papel de Ken y sobre cómo encontrar su “Kenergy” (Ken + Energía). Para su hermana Mandi, quien también estaba presente, esta era una pregunta que se respondía sola: “Para mí era algo tan obvio. Por supuesto que es Ken”, expresó. La estrella, devolviéndole el alago a su hermana, explicó que ella fue su Barbie original y quien la introdujo en ese universo.

Ryan junto a sus hijas, Esmeralda y Amanda Backgrid/The Grosby Group

Gosling es un padre muy presente y disfruta de pasar tiempo con sus niñas. Hace poco, durante una entrevista con GQ, habló sobre lo que significa la paternidad y contó que antes de conocer a Mendes “la estaba buscando” y que “ahora todo tiene sentido” gracias a la familia que formaron.

La estrella reveló que cuando se encuentra con un obstáculo en su rol de padre, se apoya en su esposa. “Eva siempre sabe lo que es importante. De alguna manera lo sabe. Así que si alguna vez tengo dudas, le pregunto”. Gosling también admitió que antes de conocer a la actriz de Hitch “no pensaba en tener hijos”, pero “después de conocer a Eva, me di cuenta de que no quería tener hijos sin ella”.

“Hubo momentos en The Place Beyond The Pines en los que fingíamos ser una familia, y yo ya no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que sería una vida en la que tendría mucha suerte si estaba con ella”, reconoció sobre el momento en que se dio cuenta de que Mendes era el amor de su vida.

Durante aquella nota, Gosling reveló que las muñecas Barbie de sus hijas, incluido Ken, influyeron en que aceptara el papel en el proyecto de Greta Gerwig. “Un día lo vi a Ken tirado en el barro, al lado de un limón aplastado y pensé: ‘La historia de este tipo tiene que ser contada’” , bromeó entre risas.

Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling -quienes están acompañados de un amplio elenco compuesto por algunos destacados nombres del cine y la televisión-, Barbie es uno de los estrenos más esperados de 2023. La película llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo 21 de julio.

LA NACION

Temas Ryan Gosling