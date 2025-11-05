La dura confesión de Christina Applegate sobre la muerte de su novio, Lee Grivas, por sobredosis; “Lo intenté todo”

Hablar sobre sus luchas personales no es algo nuevo para Christina Applegate. Fue en el último episodio de su podcast MeSsy que la actriz se refirió a la muerte de su novio, el fotógrafo Lee Grivas, quien falleció a causa de una sobredosis, en 2008. Si bien la protagonista de El club de las madres rebeldes nunca habló abiertamente sobre esta gran pérdida, en las últimas horas se animó a contar su batalla por salvarlo.

En su podcast, Christina Applegate suele hacer catarsis de su vida, en especial de su lucha contra la esclerosis múltiple; enfermedad que le fue diagnosticada en 2021 VALERIE MACON - AFP

Este martes, el actor Robert Iler estuvo como invitado en el podcast que la actriz comparte con Jamie-Lynn Sigler. Mientras el intérprete de Los Soprano hablaba sobre su lucha contra las adicciones, Applegate recordó sus años junto a Lee Grivas, en especial el doloroso momento de su muerte como consecuencia de las drogas. “A veces no entiendo cosas como lo de Lee, que es algo que todo el mundo sabe” , dijo la actriz, de 53 años, con un tono entre apenado y enojado.

Ante el silencio de sus compañeros, la estrella continuó con su descargo: “Con mi novio que falleció intenté de todo. Y aun así quería escapar. Cuando murió, pensé ‘Joder, hombre’” , expresó, dando cuenta de su angustia por no haberlo podido salvar de ese infierno.

Grivas era pescador y un fotógrafo amateur. En julio de 2008, y con apenas 26 años, fue encontrado muerto en su departamento de Hollywood, con una jeringa cerca de su cuerpo. Si bien por ese entonces Applegate y Lee ya no eran pareja, la actriz compartió un comunicado en el que expuso su dolor: “Estoy profundamente entristecida. Lee era un ser humano increíble, una parte sumamente importante y hermosa de mi vida. Se le extraña muchísimo. Marcó la vida de muchísimas personas y siento una gran tristeza por su madre, su hermano y toda su familia y amigos”, confesó. Por su parte, su madre lo definió como una persona “cálida” y “generosa con todos”, aunque reconoció que su perdición por los narcóticos fue lo que finalmente “le costó la vida”.

Christina Applegate y Lee Grivas se conocieron en 2006, mientras ella protagonizaba el musical Sweet Charity. La actriz estaba saliendo de un matrimonio y encontró en este joven, diez años menor, “alguien con quien podía divertirse”. Mientras ella ya era una de las actrices más famosas, él había abandonado su trabajo como pescador en las gélidas aguas de Alaska para dedicarse a la fotografía. “Somos muy felices juntos. Me gusta hacerla sonreír y a ella le gusta hacerme sonreír. Es algo muy inocente y divertido”, expresó Grivas en diálogo con People por aquellos años.

El romance tuvo algunas intermitencias y duró dos años. De hecho, cuando el joven fue hallado muerto, la pareja ya se había separado. Según The National Enquirer, los problemas con las drogas y el alcohol de él habrían sido el detonante de la ruptura.

La pérdida de su padre

Si bien Applegate no se ha explayado mucho sobre la muerte de su exnovio, sí lo hizo con la muerte de su padre, Robert Priddy, a quien perdió en abril de este año. “Perdí a mi padre, pero alguien me dijo: ‘¿En qué etapa del duelo te encuentras?’ Y fue algo tan profundo, porque tuve que decirle: ‘No. No realizo etapas del duelo. No hay reglas establecidas sobre cómo me lamento’”, recordó en otro episodio de su ciclo online.

Enseguida, la actriz aseguró que su proceso de duelo fue similar a aceptar “enfermedades crónicas o dolencias por las que pasamos”. “No hay reglas fijas y eso hay que perdonarlo. Cuando las personas me decían eso, yo pensaba: ‘Oh, tal vez debería sentir enojo, negación…”, admitió. “Sin embargo, no quiero llegar al punto en el que no duela que él se haya ido”.

Su lucha contra la esclerosis múltiple

Su podcast MeSsy se convirtió en una herramienta de catarsis para Applegate. Un tema recurrente en sus episodios es su lucha contra la esclerosis múltiple; enfermedad que tiene desde 2021. En agosto pasado, la anfitriona contó cómo su afección está afectando a su hija Sadie, de 14 años. “Sadie me conocía como una persona sana, corredora, y bailarina, así que cuando esto sucedió se lo tomó con estoicismo”, relató.

Christina Applegate y su hija, Sadie Grace LeNoble, en una entrega de premios en 2023 Jordan Strauss - Invision

“Ahora la veo mirarme cuando estoy en la cama y apenas puedo moverme, o cuando quiero ir a darle las buenas noches a su habitación, pero no puedo llegar hasta el final del pasillo porque, por alguna razón, mis piernas no me responden. Esto la ha destrozado”, relató angustiada.

Según su relato, para Sadie “fue como perder a la madre que tenía por culpa de esta maldita cosa. Y cuanto más se hace mayor, creo que más le duele”, reflexionó.