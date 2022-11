La dura e incansable lucha del hijo de Tim Roth contra el cáncer: “No me quitó mi voluntad de sobrevivir”

escuchar

Después de una larga batalla, Cormac Roth falleció a los 25 años. El hijo del actor inglés Tim Roth había sido diagnosticado con cáncer de células germinales hace un año y, a pesar de su lucha y optimismo, la enfermedad que ya estaba muy avanzada pudo con él. Antes de morir, el músico compartió con sus seguidores lo que estaba atravesando y hasta los aconsejó con hacerse los chequeos anuales correspondientes.

“En noviembre de 2021 fui diagnosticado con cáncer de células germinales en estadio 3. Desde entonces estoy luchando a diario, tirándole con todo lo que pueda. La quimioterapia, la quimioterapia de dosis alta, la medicación, los trasplantes, las transfusiones, y las cirugías. Se llama coriocarcinoma, es raro y logró mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le tire”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado julio.

Y si bien su relato estuvo cargado de angustia y dolor, Roth siempre mostró su voluntad y optimismo por recuperarse. “Se llevó la mitad de mi audición, más de 30 kilos de mi peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo y matarlo. Pero no me quitó mi voluntad de sobrevivir o mi amor por hacer música. Todavía no me derribó”, confesó el músico dando cuenta de que no iba a bajar los brazos.

Y enseguida, alentó a todos aquellos que estén transitando la misma enfermedad a compartirlo sin miedo y a los que no, a hacerse los controles médicos con regularidad. “Si vos o alguien que amás tiene cáncer, por favor sentite libre de comunicarlo porque es una montaña rusa emocional, diferente a cualquier cosa. Los amo a todos, asegúrense de hacer las cosas que amen. La vida es corta. Es un caos. Nunca sabés cuando va a llegar tu momento. Estén bien y vayan al doctor”, remató junto a un video en donde se lo ve sin pelo por los efectos de la quimioterapia y haciendo lo que más de gusta: tocando la guitarra.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios expresando su pésar y dándole fuerzas a este guerrero; comentarios que el propio Cormac se encargó de responder y agradecer. “Continúa luchando”, escribió un usuario de Instagram mientras otros le demostraban todo su amor y admiración. “Tus palabras son duras. Gracias por ser honesto y por compartir cómo te está yendo. Y a la mierda el cáncer”, agregó otro seguidor.

Esta no fue la única vez que Roth habló abiertamente de su enfermedad en las redes. En agosto último, Cormac también se dirigió a sus seguidores para agradecerles el apoyo y las constantes muestras de cariño pero, por sobre todo, para darles un mensaje muy motivador: “Solo comprométanse con algo. Recuerden que la vida es corta y que no siempre pueden elegir su destino ni su futuro. Pero solo sean una fuerza innegable que vive y respira. Hagan realmente aquello que amen. Si los hace felices, háganlo. Yo realmente lo hice. Eso es todo lo que tengo y los amo”, dijo en su último posteo.

¿Qué es el cáncer de células germinales?

Los tumores de células germinales son crecimientos de células que se forman a partir de las células reproductoras. Estos pueden ser cancerosos o no y, en el caso de los hombres aparecen en los testículos, mientras que en las mujeres en los ovarios.

Si bien son poco frecuentes y si se detectan a tiempo suelen tener cura, el coriocarcinoma puro es más propenso a propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo como pulmones, abdomen, huesos y cerebro.

Las opciones de tratamiento más frecuentes para este tipo de cáncer testicular incluyen la cirugía para extirpar el tumor, la quimioterapia con medicamentos que destruyen las células cancerosas, y la radioterapia.

Una triste despedida

Cormac murió el 16 de octubre, y su familia esperó hasta ayer para dar a conocer la noticia a través de un comunicado. “Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”, expresaron sus padres Tim y Nikki y su hermano Hunter.

E inmediatamente, confesaron la tristeza y el dolor que los invade por estos días: “El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente, un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, advirtieron.

El actor Tim Roth y su hijo Cormac en julio de 2021 en la alfombra roja de Cannes Brynn Anderson - AP

Los Roth son una familia muy conocida dentro del ambiente. Mientras que Tim es famoso por actuar en películas de Quentin Tarantino como Perros de la calle, Pulp Fuction y Los ocho más odiados, Cormac era un guitarrista, compositor y productor en ascenso. Graduado en Bennington College (Reino Unido) y actualmente radicado en Los Ángeles, este jovencito lanzó un álbum titulado Python en 2018 y también colaboró con la música de la película New Order, de Michel Franco, en 2020.

LA NACION