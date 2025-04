La dura lucha de Penn Badgley contra la dismorfia corporal

El actor Penn Badgley confesó en las últimas horas que durante su infancia luchó contra la dismorfia corporal . La estrella de You, de 38 años, explicó que, aunque no fue diagnosticado oficialmente, tuvo dificultades para aceptar su aspecto cuando era tan solo un niño.

“ Sé que odiaba mi cuerpo y que simplemente quería uno diferente ”, le reveló al diario británico The Guardian. Badgley admitió que, como respuesta al divorcio de sus padres y al aislamiento social, empezó a comer en exceso y a engordar. Por aquel entonces, idolatraba a los hombres que veía en las películas y sentía que debía parecerse a ellos.

Sin embargo, convertirse en actor trajo consigo presiones extras. “Hubo un período en el que, tras salir de la depresión y el aislamiento, me metí de lleno en un mundo en el que cuanto más convencionalmente bello parecía, más éxito podía tener, más valor podía tener”, afirmó. “ No hay forma de superar la superficialidad de este trabajo y si reconocés eso, no podés evitar reconocer la superficialidad de nuestra cultura, por la forma en que recompensa este trabajo ”.

Esta sensación fue extremadamente frecuente durante el tiempo en el que interpretó a Dan Humphrey en Gossip Girl. “¿Qué era ese espectáculo más allá de lo estético? Era justamente eso, el aspecto que teníamos todos”, señaló sobre el drama adolescente. “Más que nada, no me gustaba el lugar de celebridad superficial, la forma en la que me percibían”, añadió.

Durante la entrevista, Badgley contó que en un momento dado se planteó dejar la actuación, pero que finalmente pudo superar las luchas que tenía con su aspecto gracias a su espiritualidad. “Eso es lo que me permitió perseverar a través de la desilusión, todas las cosas con las que había estado luchando, y luego volver a todo, pero con la esperanza de algún tipo de transformación interior”, explicó.

Además de rezar y meditar todos los días, el actor dijo que se apoya en “las cosas sencillas de la vida, como tener una familia y forjar relaciones significativas con mis amigos”.

La dismorfia corporal es un trastorno de ansiedad, del espectro de los trastornos obsesivos que necesitan de la intervención de un psiquiatra, y muchas veces uso de medicación y psicoterapia. No son pocos los famosos que sufren este trastorno, probablemente por la sobreexposición pública de su imagen corporal.

“La dismorfia corporal puede ser generalizada o focalizada. Esto es, la persona puede tener un rechazo general a su imagen corporal o puede estar enfocada en algún detalle que percibe como un defecto. Desde el tamaño de su nariz, la forma de sus hombros, sus caderas u otra parte de su cuerpo. Como la persona tiene un trastorno obsesivo, ese supuesto defecto se convierte en objeto de su obsesión. Es lo único que ve en el espejo. Y puede tomar conductas correctivas que lejos de revertir la percepción del problema, la incrementan”, explicó a LA NACIÓN Juana Poulisis, docente de la Universidad Favaloro y autora del libro Los nuevos trastornos alimentarios.

“Mediante un tratamiento que muchas veces incluye psicofármacos antiobsesivos o antidepresivos y psicoterapia pueden reconsiderar estos valores y animarse paulatinamente a una mayor exposición a ese miedo que los hace sufrir tanto. Y logran ir dejando atrás ese trastorno que les condiciona la capacidad de disfrutar y relacionarse”, añadió Poulisis.

Además de Badgley, otros famosos que han reconocido padecer de dismorfia corporal son Megan Fox, Robert Pattinson, Billie Eilish, Demi Lovato, Uma Thurman, Lili Reinhart y Sam Smith.

