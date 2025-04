Penn Badgley rompió el silencio y se refirió a su antiguo romance con Blake Lively: “Fue una lucha”

“Fue una lucha”. Así definió Penn Badgley el romance que mantuvo con Blake Lively mientras compartían elenco en la serie Gossip Girl.

El actor realizó estas declaraciones este miércoles, en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Allí, Badgley, que interpretó a Dan Humphrey en las seis temporadas del exitoso drama adolescente, dio algunas precisiones de cómo vivió aquellos días y explicó cuál fue el principal motivo por el que no guarda los mejores recuerdos de aquella época.

Según explicó, lo más difícil en aquellos días era mantener separados e romance que su personaje mantenía en la ficción con Serena ban der Woodsen y el que él mismo vivía en la vida real con la actriz que la interpretaba, Lively.

“Hay muchas diferencias entre el cine y la televisión. Una de ellas es que cuando hacés una película, la hacés una sola vez. Le das lo mejor de vos y luego seguís adelante, con un nuevo proyecto. Ni siquiera tenés la posibilidad de quedarte allí, comenzó explicando. Y continuó: “Con los programas de televisión pasa lo contrario: hacés lo mismo una y otra vez”.

“Y lo que comienza a pasar cuando interpretás el mismo rol por mucho tiempo, y te convertís a la vez en una persona famosa, es que resulta difícil para todo el mundo separar a la persona del personaje”, indicó.

“Cuando te ven, ven al personaje. Cuando te llaman en la calle, lo hacen por su nombre. Y, a la vez, vos tenés que seguir siendo esa persona que no sos durante tus horas de trabajo”, siguió.

Cuando la serie comenzó a emitirse, Badgley tenía poco más de 20 años. “Y, claramente, no contaba con la madurez emocional necesaria para entender cómo diferenciarme de Humphrey, sobre todo, en términos de autoestima: entonces, en algún punto creía que lo que la gente pensaba sobre él, también lo pensaba sobre mí”, explicó.

El elenco de Gossip Girl

Lively y Badgley salieron intermitentemente entre 2007 y 2010. Antes de romper de manera definitiva, la actriz filmó junto a Ryan Reynolds la infame Linterna Verde. Un año más tarde, anunciaría formalmente su romance con el actor. En el medio, se la vinculó con Ben Affleck, Ryan Gosling y Leonado DiCaprio.

Badgley se casó con la cantante Domino Kirke en 2017, y en 2020 le dieron la bienvenida a su primer hijo, James. Actualmente, la intérprete de “Half Blood” está embarazada de gemelos. La actriz de Romper el círculo, en tanto, se casó en 2012 con Reynolds y junto a él tuvo cuatro hijos.

Estas declaraciones de Badgley no fueron las únicas que causaron cierto revuelo en la última semana. El actor confesó que durante su infancia luchó contra la dismorfia corporal . La estrella de You, de 38 años, explicó que, aunque no fue diagnosticado oficialmente, tuvo dificultades para aceptar su aspecto cuando era tan solo un niño.

“ Sé que odiaba mi cuerpo y que simplemente quería uno diferente ”, le reveló al diario británico The Guardian. Badgley admitió que, como respuesta al divorcio de sus padres y al aislamiento social, empezó a comer en exceso y a engordar. Por aquel entonces, idolatraba a los hombres que veía en las películas y sentía que debía parecerse a ellos.

Gossip Girl

Sin embargo, convertirse en actor trajo consigo presiones extras. “Hubo un período en el que, tras salir de la depresión y el aislamiento, me metí de lleno en un mundo en el que cuanto más convencionalmente bello parecía, más éxito podía tener, más valor podía tener”, afirmó. “ No hay forma de superar la superficialidad de este trabajo y si reconocés eso, no podés evitar reconocer la superficialidad de nuestra cultura, por la forma en que recompensa este trabajo ”.

Esta sensación fue extremadamente frecuente durante el tiempo en el que interpretó a Dan Humphrey en Gossip Girl. “¿Qué era ese espectáculo más allá de lo estético? Era justamente eso, el aspecto que teníamos todos”, señaló sobre el drama adolescente. “Más que nada, no me gustaba el lugar de celebridad superficial, la forma en la que me percibían”, añadió.

Durante la entrevista, Badgley contó que en un momento dado se planteó dejar la actuación, pero que finalmente pudo superar las luchas que tenía con su aspecto gracias a su espiritualidad. “Eso es lo que me permitió perseverar a través de la desilusión, todas las cosas con las que había estado luchando, y luego volver a todo, pero con la esperanza de algún tipo de transformación interior”, explicó.

Además de rezar y meditar todos los días, el actor dijo que se apoya en “las cosas sencillas de la vida, como tener una familia y forjar relaciones significativas con mis amigos”.

