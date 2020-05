La emoción de Barbie Vélez por un "like" de Ricardo Arjona en Instagram

Barbie Vélez Crédito: Instagram

12 de mayo de 2020 • 13:13

Está comprobado que Ricardo Arjona es un "likeador" serial. Primero, le dio "like" a un video de Laurita Fernández bailando su nuevo tema "Hongos" y tanto le gustó que hasta lo reposteó en sus historias. Ahora le llego el turno a Barbie Vélez , que es fanática del cantante desde hace años.

¿Qué pasó? Hace unos días, y en plena cuarentena en la casa de su madre, la hija de Nazarena Vélez subió un video en blanco y negro a su Instagram mientras se maquillaba y escuchaba el último lanzamiento del guatemalteco. En un primer plano y con la belleza que la caracteriza, el post tuvo miles de vistas, pero una inesperada para la actriz: la de Ricardo Arjona.

El compositor no sólo vio su posteo sino que además lo replicó en sus redes y hasta se animó a lanzarle un piropo : "En blanco y negro también hay color", escribió mientras arrobaba a la modelo y aclaraba de qué país era. Muy sorprendida, Barbie no pudo ocultar su emoción y volvió a repostear la historia que compartió Arjona con la frase: "Ay, lloro", despertando la envidia de miles de fanáticas.

Hoy, y mientras contaban la noticia en Nosotros a la mañana , la modelo se comunicó con Tomás Dente y habló de la felicidad que sintió al ver la respuesta de su ídolo: " Imaginate que para mí fue una sorpresa absoluta, no lo podía creer cuando lo vi . Yo lo amo desde hace años, soy híper mega fanática así que no lo podía creer. Feliz, me parece un genio y estoy chocha", expresó asombrada todavía por el gesto del artista.