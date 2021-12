La emoción de Diego Topa al hablar de su pareja y revelar cómo los llama su hija, Mitai

El 21 de enero de 2020 le cambió la vida a Diego Topa. El animador infantil, quien está cumpliendo nada menos que 20 años ininterrumpidos como estrella de Disney, fue papá de Mitai, su primera hija, quien nació por subrogación de vientre. “Llegó a nosotros para cambiarnos la vida”, comentaba por entonces Topa, quien había luchado por más de cuatro años para cumplir su anhelo de ser padre.

Si bien suele compartir imágenes con su pequeña y hablar de cómo es su vida cotidiana junto a ella, es muy reservado respecto a su pareja, quien también es padre de Mitai. Sin embargo, en un momento de mucha emoción que se vivió el domingo en el programa de Luis Novaresio, Debo decir (América), Topa contó cómo es la dinámica familiar cuando Novaresio quiso saber cómo fue “traer una hija al mundo en solitario”.

“No estoy solo, estoy en pareja hace muchos años ya. Y somos papás los dos”, aclaró. “Fuimos los dos a Estados Unidos [Mitai nació en Miami] a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, compartió con el conductor y el resto de los invitados. Asimismo, el animador contó que hace muchos años que está en pareja y que “expandir el amor” con la llegada de Mitai lo hizo sentir pleno. “Estoy súper feliz, la pandemia nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”, detalló y, ante la pregunta de si querían darle un hermanito a Mitai, respondió que no estaba en los planes a corto plazo. “Quiero dormir un poco”, dijo entre risas.

Topa y su hija Mitai Instagram

En cuanto al inicio de su relación amorosa, Topa dijo que prefería resguardar su identidad. “No digo quién es, no digo el nombre, pero nos conocimos trabajando. Igual nunca digo quién es porque él no quiere y yo lo respeto”, manifestó. “Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Yo tengo un montón de amigos que también subrogaron vientre y es todo natural. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”, remarcó el animador.

Diego Topa con su pequeña hija en brazos

En un tramo de la entrevista, Novaresio le preguntó qué le diría a su hija si ella pudiera ver el mensaje en unos años. “Hola mi amor. Acá estoy, acá está papá. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Espero estar siempre acompañándote en todos tus sueños. Y que sigas siendo siempre libre y hermosa como sos todos los días que me alegrás la vida. Te amo”, expresó el animador, visiblemente emocionado.

En febrero, en diálogo con LA NACION en el marco del estreno de la serie El ristorantino de Arnoldo, Topa se describió como un padre “muy libre”. “La dejo que experimente, que juegue aunque voy poniéndole los límites. Ella es hermosa, no para de reírse, de bailar; es re artista. La veo y me reconozco en su mirada, en sus risas, en su picardía, en su curiosidad, en todo”, expresaba.

Su regreso a la ficción

Topa en la piel de Arnoldo, un cocinero italiano muy divertido. Disney

En cuanto a su vuelta al trabajo con la ficción de Disney+ en la que interpreta a un cocinero italiano, Topa habló sobre este spin off de su exitosa serie Junior Express. “Estoy muy contento, ansioso y emocionado con este programa. Lo hicimos justo antes de la pandemia con un nivel de amor y producción maravilloso (...) Me gusta porque tiene eso de antes, de no tener todo el material junto para devorártelo en un día. Creo que esta modalidad está buena para darles tiempo y que puedan hablar de lo que pasó, hacer las actividades en casa, aprenderse bien las canciones [el soundtrack de la serie ya está disponible en todas las plataformas digitales] y esperar para compartir un lindo momento en familia”, le contaba Top a este medio sobre su nuevo proyecto.