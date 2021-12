Tras dar el sí, Patricia Echegoyen contó detalles de su boda: “Yo le pedí casamiento a Rodrigo”

Tras 25 años juntos, Patricia Echegoyen se casó con Rodrigo Prado del Río , el padre de su hija Lucía . El sábado por la noche, la actriz selló su historia de amor con su pareja frente a 140 invitados en una gran celebración. Este lunes, la protagonista de Inmaduros contó detalles de su boda y confesó que fue ella quien se lo propuso a su pareja.

“Sigo emocionada. Fue todo medio improvisado, todo rápido. Hace tantos años que estamos juntos”, comentó Echegoyen en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana. Tras señalar que hace 23 años que están juntos, aunque hubo dos años anteriores con una separación en el medio, la actriz contó el motivo por el cual decidieron casarse. “Un poco fue porque terminaba el año, habilitaron las fiestas y dijimos: ‘¿por qué no?’ Además tenía que ser antes de que yo estrene la temporada con Inmaduros en El Nacional”, reveló.

Pata Echegoyen se casó con el padre de su hija el pasado sábado Gerardo Viercovich

En cuanto a cómo se lo propuso a su pareja, explicó: “Veníamos hablando, fueron varias charlas. Una noche lo iba a hablar, pero Rodrigo se fue a llevar a Lucía re lejos y vino de un mal humor que no era momento. Entonces al otro día, a la mañana, hice un desayuno romántico, aunque ningún romántico porque pasó de todo: llamó mi mamá que se le inundó la casa, de todo... Al final yo en medio del drama le dije: ‘Bueno, basta Rodri, te quería decir esto...’ Y él me dice: ‘Pero sí mi amor. Está bien, lo que vos digas’”, recordó, entre risas.

En una fiesta para 140 invitados (a la cual acudieron varias figuras del medio), la pareja selló su amor y celebró junto a todos sus seres queridos. Aunque Echegoyen confesó que los preparativos se le fueron un poco de las manos: “Después empezamos a organizarlo todo y empezó una etapa de mucho amor, de romanticismo, de emoción y ahí nos conectamos (...) Se enojó gente que no invitamos pero no se puede invitar a todo el mundo. Lo de armar las mesas fue tremendo también”, advirtió quien lució un vestido creación de Los Iara. “No es fácil porque no tenemos 20, ni cuerpo de modelo, no quería que dé cargado, pero la verdad me gustó el estilo. Todos me acompañaron de una manera maravillosa”, agregó satisfecha.

Miguel Ángel Rodríguez, Rulo y Gabriela Sari fueron algunos de los famosos que dijeron presente Gerardo Viercovich

Tras recordar cómo conoció a su flamante marido, la actriz aseguró que Martín Seefeld fue el celestino . “Yo venía de una relación larga y Martín me invita a un asado. Estaba de mal humor y aparece un rubio que se me sienta enfrente y yo dije: ‘Que ni piense este rubio concheto (a mí nunca me gustaron los rubios) que le voy a dar bola y miré todo el tiempo por la ventana. Él con una paciencia descomunal fue muy simpático y atento. Después de eso, mi hermano hacía videoclips y Martín lo llevó para que esté en el video de Vilma Palma y ahí empezó todo”, relató enamorada.

“Yo siempre fui poco convencional, siempre fui rebelde e hice todas las cosas al revés. La gente se conoce, se casa y después tiene hijos, bueno yo no. Creo que después de la pandemia todos aprendimos a disfrutar el día a día, a valorar aquellas cosas que no se pueden comprar como el amor, la salud. Por eso dije: ‘Vamos a festejar’. Creo que es la manera de ponerle un sello”, concluyó feliz con su decisión.