La emoción de Noelia Marzol, tras convertirse en madre: “Soy intensamente feliz”

Noelia Marzol usó las redes sociales para agradecer y contar cómo fue su experiencia de parto, horas después de convertirse en mamá de Donatello, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Arias.

“A las 04.58 horas nació por parto natural el amor de nuestras vidas”, escribió la bailarina quien sumó detalles de cómo fue el proceso que tuvo lugar en un sanatorio porteño y aprovechó para agradecer a todos los profesionales que la atendieron y acompañaron.

“Nació Doni. Anoche 21 horas rompí bolsa. Rami ayudó al doctor a sacarlo mientras la partera me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, etc.”, escribió la flamante mamá en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se ve a la familia completa segundo después del alumbramiento.

Y agregó: “Soy intensamente feliz. Gracias a todos por los mensajes. Me tomé unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo”.

Noelia Marzol compartió su primera foto junto a Donatello, pocos minutos después de dar a luz https://www.instagram.com/noeliamarzolok/

Además la bailarina contó que si bien Doni está en perfecto estado de salud, deberá pasar algunos días en neonatología. “Quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación”, contó.

Semanas atrás, Noelia contaba que no podría seguir bailando por recomendación de su médico. “Estoy un toque triste. Después de las contracciones, no me autorizan a bailar. El amor es más fuerte, a bancarla”, escribía en ese entonces.

Marzol y Arias se casaron el pasado 2 de febrero en una ceremonia íntima, la nueva modalidad de bodas que se impuso a raíz de la pandemia del coronavirus. De la misma participaron los padres de ambos, algunos amigos y los testigos [José María Muscari fue uno de los elegidos]. “Este es el túnel que acá llaman ‘del amor’, pero para mí es el túnel de los últimos instantes de solteros”, expresaba en un video.

Las palabras de amor para el futbolista son una constante en la cuenta de Marzol hace poco expresaba: “Gracias por transitar esta etapa a la par, por cuidarme sin ahogarme, por permitirme ser auténtica con lo que siento. Gracias por darme la posibilidad de haber creado juntos lo más lindo de mi vida y gracias por hacerme tan feliz. Te amo, admiro y respeto todo entero”.

LA NACION