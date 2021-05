El papelón de Noelia Marzol con Luis Miguel: “Le cortó el rostro, lo maltrató”

Al igual que tantas argentinas, Noelia Marzol es una de las tantas famosas que tuvo la oportunidad de conocer a Luis Miguel en una de sus visitas al país. Tras recordar cómo fue ese encuentro, la actriz -que está embarazada de ocho meses- negó que haya pasado algo con el cantante y reveló el mayor papelón que vivió con él cuando lo confundió por teléfono.

La anécdota fue contada por la propia protagonista este mediodía cuando pasó por Flor de equipo y se animó al “cuestionario intragable”. En realidad, fue su amigo Marley quien la delató y la hizo hablar del tema en vivo. “Cuando Luis Miguel venía a la Argentina, yo pasaba el día con él y armábamos distintas cosas para hacer. Un día fue Noelia porque él quería bailar tango. La llevé a Noelia y a otra morocha (dando a entender que era Karina Jelinek) pero a él le gusto Noelia y le tiró onda”, relató el conductor a través de un video.

Tras asegurar que esa noche la estrella de Sex le “cortó el rostro”, el animador siguió con la peor parte de la anécdota. “Él me pidió su teléfono, la llamó desde Estados Unidos y ella lo maltrató. Le dijo de todo pensando que era yo. A los días me llama y me dice: ‘Cortala con tus bromas’ y yo le digo: ‘Yo no te llamé, era Luis Miguel de verdad’”, remató, entre risas, dándole el pie a su amiga para que se defienda públicamente.

Entre carcajadas, Marzol confirmó los dichos de Marley y repasó la anécdota con lujo de detalles. “Yo recién arrancaba a trabajar, era muy joven y él ya era Luis Miguel. Fui a conocerlo, estaba re excitada. Imaginate si te dicen vamos a comer con Madonna, vamos. Vamos a comer con Luis Miguel, vamos. Vamos con cualquier artista internacional”, expresó la bailarina mientras aseguraba que no estuvo íntimamente con el artista.

“Me divertí mucho, pero él quiso entablar algo más y a mí no me daba para tanto. Después le pidió mi teléfono a Marley y me empezó a escribir. Yo pensé que era una joda de él. De hecho, Marley no contó que esa noche matamos a una abuela porque él me invito a un lugar que yo no quería ir y le dije que no podía porque mi abuela había fallecido”, remató mientras Florencia Peña advertía que a ella también la invitó a una cena de la cual la terminó echando.

LA NACION