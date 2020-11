La emoción de Hernán Drago en un día muy especial para su hija Lola

Hernán Drago, muy orgulloso de su hija Lola Crédito: Instagram

19 de noviembre de 2020 • 11:23

Hernán Drago acaba de celebrar junto a su hija Lola un acontecimiento muy especial. Esta semana, el modelo contó en Bienvenidos a bordo que la joven cumplió 15 años y se emocionó en vivo al hablar de la paternidad.

"¿Qué pasa Drago que estás así?", le preguntó el conductor Guido Kaczka en un momento del programa. "Tengo un cumpleaños después", respondió el modelo.

"¿En serio te vas a un cumple? Vas a llegar de noche, pero qué te importa si es el cumple de un amigo", comentó Kaczka. "No, llego para soplar las velitas. Es un cumpleaños muy importante. Mi hija cumple 15. Te amo, Lola", expresó Drago y sumó: "Es lo mejor que me tocó en la vida. Hermosa, es mi orgullo. La quiero demasiado".

Kaczka indagó más acerca de la fiesta y quiso saber cómo iba a ser el menú de la celebración. Y tuvo por respuesta: "Habrá medialunas con jamón y queso, no hay horario para eso. Si sobran, son muy ricas para el desayuno también. Después están los clásicos snacks saladitos, hay cookies...".

El modelo también se emocionó en Instagram al dedicar una publicación a la joven en el día de su cumpleaños. "Cumple 15 mi reina. Gracias a la vida que me ha dado tanto... Me dio esta hija que es mi orgullo. Verte crecer es lo más lindo que me pasó y me pasa cada día, desde la panza de mamá y hasta el último día. Te amé, te amo y siempre te amaré. Que seas siempre muy feliz, con tu sonrisa que ilumina todo", escribió.

