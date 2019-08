Crédito: Instagram

9 de agosto de 2019 • 18:27

Cada logro de un hijo es motivo de orgullo para los padres, por eso, María Julia Oliván no pudo dejar de compartir con el mundo entero la felicidad que le dieron dos palabras que salieron de la boca del pequeño Antonio.

"Hoy mi hijo (pese a que tenía mucha fiebre) me tomó la cara entre sus manos, me miró fijamente y, por primera vez, me dijo te amo. Se sonrió pícaro, tiró la cabeza hacia atrás dando una carcajada y me dio un beso interminable. Eso", escribió emocionada en Instagram. "Y cuando pensás que no das más, el mundo arranca de nuevo. Como diría mi viejo, cerrá la persiana. Buenas noches", agregó feliz.

En febrero de este año, la periodista había contado públicamente que el pequeño tenía un trastorno en el lenguaje compatible con la condición del espectro de autista, razón por la cual dejó su lugar en el programa Intratables (América) para dedicarse a cuidarlo.

"Me acostaba en la cama para dormirlo, yo lloraba con él enfrente porque no me miraba. Le agarraba la carita y le decía 'mirame hijo' y él no me miraba, no había manera", había contado Oliván durante una entrevista en Los ángeles de la mañana.

Antonio comenzó un tratamiento de estimulación temprana, con el que poco a poco fue logrando significativos avances, como el que relató la periodista en el día de ayer en Instagram. "Es un camino muchas veces complicado, porque todo para nosotras se presenta como una batalla a ganarle al cansancio o al desánimo o a la maldita burocracia que tantas veces nos hace llorar", contaba ella hace un tiempo.