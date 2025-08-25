María Julia Oliván, en su internación domiciliaria: del llanto por el apoyo que recibió a la “última misión” de Jorge Lanata

El 13 de junio pasado María Julia Oliván sufrió un grave accidente: la explosión de una estufa le produjo graves quemaduras en gran parte de su cuerpo. De inmediato fue internada en el Hospital Alemán, donde pasó por el quirófano y comenzó su tratamiento de recuperación. Hoy, a más de dos meses de aquel trágico día, la periodista continúa con su rehabilitación en su hogar luego de recibir el alta hospitalaria. “Estoy internada dentro de mi casa”, confesó, se emocionó hasta las lágrimas al recordar del apoyo de su entorno y habló de una última “misión” de Jorge Lanata.

María Julia Oliván estuvo internada en el Hospital Alemán

“Esto es estar internada dentro de mi casa”, le confesó a Fernanda Iglesias en un mano para Puro Show donde habló de esta nueva etapa. “Mi habitación está llena de gasas, de cremas, de ungüentos, de bandas elásticas. Son todos pasos que tengo que seguir para poder salir a la calle, para poder caminar”, agregó. Además, Oliván explicó que tiene sesiones de kinesioterapia tres veces por semana y que también la va a ver un enfermero. “Es lindo porque estoy con mi familia, pero es más incómodo porque no es lo mismo que haya dos enfermeros asistiéndote y ayudándote con los dolores y las heridas”, reconoció.

Sobre las heridas, la periodista contó que se encuentran todas en la pierna, que perdió “muchas capas de piel” en la zona de la rodilla, el lugar donde reventó el bidón, y que le hicieron injertos ahí con su propia piel. También mostró la recuperación de su mano derecha, que “fue espectacular”.

Si bien está en plena recuperación, Oliván decidió volver de a poco al trabajo. La cercanía de Border facilitó el trámite: los estudios están justo al lado de su casa. “Me agarran pinchazos muy fuertes, entonces elijo un par de días para trabajar”, confió. “Y otros días tengo que estar en reposo porque me muero si no. No puedo caminar mucho. Me molesta todo el tiempo”, sumó.

Con respecto al tiempo que le queda de tratamiento, Oliván compartió un diálogo que tuvo con su médico, quien hace unos días le aseguró que estaba “todo muy bien”. “Doctor, ¿cuándo me va a dar el alta?”, quiso saber entonces la comunicadora luego de la observación optimista del profesional. “En dos años, aproximadamente”, respondió el especialista. “Me asusté, pero va a ser eso”, ratificó, y explicó que ahora se encuentra en una internación domiciliaria.

Si bien se mostró entera, la periodista confesó que por momentos el día a día se le hace difícil. “Ante el dolor yo tengo que ponerle mucha garra. Lo que pasa es que después llega un momento en el que el dolor está. El martes me dolía la mano, me dolía dentro de la mano, me dolía la pierna, la rodilla… entonces me acuesto porque no puedo hacer nada”, graficó. También explicó que arrancó muy rápido con la kinesiología porque entrenaba mucho. “La kinesio te lleva 15 días, y yo un día no podía pararme, otro día caminé con carrito y al tercer día tiré el carrito a la miércoles y salí caminando”, contó entre risas. Eso sucedió, aclaró luego, después de 57 días sin poder salir de la cama.

Apoyo incondicional

María Julia Oliván fue contando en sus redes sociales la evolución de su salud @majuliaolivan

En los momentos más difíciles, María Julia estuvo acompañada por su familia y especialmente por su mamá, su sostén durante las 17 operaciones quirúrgicas a las que se sometió. Luego de agradecer el cariño y el amor de su madre, se le llenaron los ojos de lágrimas. “Tengo la imagen de ella sentada así y yo re dormida, hablando boludeces… con nadie hablé tantas pavadas sin sentido como con mi mamá, porque es la incondicional”.

Un rato después, se volvió a emocionar, pero esta vez luego de hablar de Maru, la enfermera que la consoló un día que lloró mucho por un catéter que le habían colocado. “Ella vino, me abrazó, me tocaba el pelo, me oró algo. Fue como una madre para mi en ese momento, me consoló, y es una enfermera que no conozco”, resaltó, muy conmovida. “Creo que siempre los voy a tener cerca a estos tipos”, completó.

De los mensajes sobre “el karma” y “la misión de Lanata” a su futuro laboral

Maria Julia Olivan con su familia, que la apoyó en todo momento

Olivan resignificó el accidente y aseguró que le quedó una enseñanza del mal trago. “Yo veía que algunos decían “el karma” y pensaba “esta gente no entiende nada”. Hay que ser tonto para no entender que de el dolor salen las mejores enseñanzas”, soltó, y explicó que durante el tiempo que estuvo internada, quieta y sin poder trabajar, visitaron muchos amigos queridos, colegas, vecinos y gente desconocida que le llevó rosarios, vírgenes y agua bendita. “Toda esta gente que no veo porque estoy a mil, gracias a dios me encerraron en esta habitación”, pensó en ese momento.

En relación a su marido, reveló que no estuvo con ella en las operaciones y se quebró al compartir su explicación. “Estoy cuidando a nuestro hijo, a lo que más querés. Estamos en obra y tengo miedo”, repitió y se secó las lágrimas de los ojos. Luego aseguró que ella no tuvo miedo a la muerte aunque sí al dolor “porque es horrible”.

Sin mediar pregunta, la periodista recordó que en un momento de su paso por el hospital quiso entender el por qué de lo que le había sucedido y no encontró respuestas, hasta que se vio en terapia intermedia rodeada de ketamina y fentanilo. “Pensé ´esta es la última nota que me mandó a hacer el gordo´ porque yo con una salud perfecta caigo en una terapia intensiva con todas esas drogas duras que me hacían decir a mi todas las boludeces que decía Lanata y por las cuales yo salté”, analizó. Oliván hizo referencia así a las personas que cuestionaban lo que trascendía que decía el periodista durante sus días en el Hospital Italiano, frases que adjudicó al efecto de los analgésicos.

María Julia Olivan y Jorge Lanata

Sobre la obra de teatro que tenía previsto estrenar antes del accidente, Oliván contó que se reprogramó para el 27 de octubre y que está pensando qué hacer al respecto porque tiene que estar “toda vendada”. Además, reveló que está analizando hacer un podcast sobre lo que le tocó vivir. “Aunque es revivir el trauma”, agregó. También adelantó que habrá nuevos programas en Border.