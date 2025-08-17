María Julia Oliván volvió a caminar tras el accidente doméstico que sufrió y compartió un emotivo video

María Julia Oliván volvió a caminar luego de casi dos meses de estar internada por el accidente doméstico que sufrió a mediados de junio, donde la explosión de una estufa le produjo una quemadura grande en una de sus piernas. La periodista compartió en redes sociales un video con este avance en su estado de salud y aprovechó para agradecer al personal de kinesiología del Hospital Alemán que están trabajando con ella en su recuperación.

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad. Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado”, relató la conductora en el posteo su perfil de Instagram, donde se la veía muy emocionada por dar sus primeros pasos tras el accidente.

El emotivo posteo que subió a sus redes sociales la periodista

“Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número", agregó la periodista, dando cuenta de su resiliencia. En el video, de casi dos minutos, se ve a Oliván en su cuarto de internación con su bata de hospital incorporándose en la cama. Apoyando sus manos en un andador, se impulsó para poder pararse, ante la atenta mirada de la kinesióloga de la institución.

“Eso, parate. Muy bien”, le dijo la profesional, mientras la periodista hacía fuerza para poner los pies firmes mientras esbozaba una sonrisa al poder cumplir con esta meta. “¿Cómo te sentís?“, le preguntó la kinesióloga. “Bien, bien, pará, que hago uno más”, respondió rápidamente la periodista, mostrando su fuerza en este complicado momento. “Bien despacito, es normal que te marees, ahora estás con adrenalina”, le explicó la profesional.

“Me pica toda la pierna”, reconoció María Julia, que también sintió un leve mareo luego de volver a pararse de la cama tras dos meses. En el video se llegan a ver las cicatrices de las quemaduras en sus piernas y en la zona del vientre producto del accidente.

La periodista atraviesa un lento período de recuperación en la actualidad (Captura: @majuliaolivan)

Lo que sufrió la conductora fue un serio percance doméstico que ocurrió mientras intentaba encender una chimenea a etanol en su vivienda. Según contó, al tirar combustible en el aparato se produjo una llamarada inesperada que la envolvió, provocándole quemaduras de consideración en alrededor del 25% de su cuerpo, en especial en las piernas.

La rápida acción de su colega Valentina Bonadeo, que le quitó la ropa en llamas y la llevó de inmediato a una ducha fría, resultó fundamental para evitar consecuencias más graves. De inmediato fue trasladada al Hospital Alemán, donde quedó internada en terapia intermedia. Allí atravesó momentos delicados con fiebre persistente, dolores intensos, inflamación y la necesidad de varias cirugías. Para mitigar el sufrimiento, debió ser medicada con potentes analgésicos como morfina y fentanilo.

Sus seguidores le dieron mensaje de cariño y le desearon una pronta recuperación

Desde su accidente, Oliván compartió públicamente su experiencia de recuperación, incluyendo este conmovedor instante en que pudo volver a caminar tras semanas en cama, apoyada por los kinesiólogos. Este avance en su recuperación fue celebrado con entusiasmo por sus seguidores en redes sociales, que le dieron muestras de cariño y apoyo para que pueda continuar.

Actualmente, continúa bajo cuidados médicos y sigue con un proceso de recuperación progresivo y alentador. Su historia pone en valor la perseverancia y la fortaleza emocional como claves para sobreponerse a un hecho tan traumático.