La emotiva carta de Maru Botana a su hija Sofía por sus 15 años

Lo más importante en la vida de Maru Botana son, sin lugar a dudas, sus hijos. Por eso, cada vez que puede les expresa su amor y admiración, tanto de manera privada como pública. En el día del cumpleaños número 15 de Sofía , la cuarta de sus siete herederos, la rubia le dedicó una emotiva carta que publicó en sus redes sociales para homenajearla como se merece.

"Feliz cumple mi Sofita liinda! No sé cómo empezar, a veces se me hace una laguna en esta vida tan intensa que llevo. Pero si hay algo que nunca olvidaré son mis partos, momento tan especial", comenzó escribiendo la cocinera. "Vos llegaste bien, tranquila y eras tan linda que cuando papá me preguntó, le dije: 'es como una muñequita'".

"Siempre, y como predomina en esta casa, una chiquita bien plantada y con su carácter. Naciste muy seguidita de Mati y desde el momento uno fueron bien pegaditos, algo que siempre disfruto", continuó. "Tenes mucha fuerza Sofita, y una presencia que ilumina. Desde chiquita que parecés mas grande de lo que sos. Me ayudaste y lo seguís haciendo muchísimo con Juani e Ine. Sufriste mucho la pérdida de Facu, pero siempre exteriorizaste tus miedos y eso nos ayudó a todos".

Maru citó un emotivo momento en que su hija recordó de una manera especial a su hermano Facundo, quien murió cuando era un bebé. "Me acuerdo cuando viste a una virgen y con apenas tres años me dijiste: 'a upa de ella está Facu, mamá'. Te encantan los bebes y cuidaste a tus dos hermanitos como su segunda mamá, con una ternura increíble".

"Morís por los perros y cada vez más. A veces te veo y siento que en un futuro vas a ser una mamá con muchos hijos y una casa llena de perros. ¿A quién saldrás?", dijo dando a entender que la adolescente se parece mucho a ella. "Sofi, es lindísimo verte reír y disfrutar. Me encanta lo amiguera que sos. Disfruto ver la mesa de casa llena de amigas tomando el té".

Botana también aseguró que ni bien pase la pandemia, festejarán los 15 de Sofía. "Ni te cuento la festichola que vamos a hacer cuando se acabe todo esto", le prometió. "Mi Sofi, amo tus abrazos de oso en donde los corazones se pegan y nos decimos todo. Te adoro chiquita. Sos una personita muy querible, buena y generosa. Espero que tengas un año divino, rodeada de todo el amor que te mereces".

Además de Sofía, Maru es mamá de Agustín, de 21 años; Lucía, de 18; Matías, de 16; Santiago, de 12; Juan Ignacio, de 10 y María Inés, de 6. "Yo quería tener muchos hijos y pedía ese deseo cuando pasaba debajo de un puente y un tren. Cuando nació la cuarta, Bernie me dijo: ya está. Cuando vino Santi, el quinto, no sabía cómo decirle que estaba embarazada y le pedí a una amiga que me ayudara; se lo dijimos en el campo. Igual, me hubiera gustado tener dos hijos más", reconoció la pastelera hace un tiempo al hablar sobre la maternidad , uno de sus mayores sueños cumplidos.