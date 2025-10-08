Sofía Solá, la hija de Maru Botana, mostró en un video lo que sucede cuando llega a su casa

Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, se volvió furor en las redes sociales hace un tiempo. Con casi 100.000 seguidores en TikTok y 48.000 en Instagram, es toda una influencer, por lo que comparte sus rutinas de maquillajes, cambios de vestimenta y algunos momentos en familia. En las últimas horas, mostró qué sucede cuando llega a su casa y el clip no tardó en viralizarse.

Maru Botana y su hija Sofía Sola Gentileza Grupo Mass

“Bueno, yo les voy a hacer un video de lo que pasa cuando una llega a su casa”, expresó al inicio mientras grababa los pasos que hacía mientras recorría la amplia vivienda. Primero, frenó en una de las salas, donde su hermana Inés estudiaba música con una notebook sobre la mesa, papeles y marcadores flúores. “Ine, cantanos para TikTok, dale”, le dijo a la adolescente, pero ella se negó. “No llegamos a nada nunca”, dijo Sofía al mirar a la cámara.

Maru Botana con las manos en la mesa (Foto: Captura TikTok/@sofffiaasola)

Luego, llegó a la cocina, donde se encontraba su hermano Santiago. “Después está Santi, que todas las chicas gustan de él”, deslizó y continuó: “Acá está mamá, ¿qué hizo mamá hoy?“, preguntó mientras la famosa cocinera preparaba la cena. ”Una trucha asalmonada a la sal", señaló cuando Botana le agregaba sal a la fuente en la que dejó ver al pescado.

Maru Botana cocinó una truca asalmonada a la sal (Foto: Captura TikTok@sofffiaasola)

Por último, mostró el momento en el que su hermano le lanzó tomates cherrys para que pudiera atraparlos con la boca. Tras varios intentos pudo. “Buen martes”, completó.

Además de las miles de reproducciones, Sofía obtuvo decenas de comentarios de los usuarios. “Cómo que los hijos de Maru son grandes ya??!!!!! Eso quiere decir que yo también soy más grande... jajajaja qué bellos son. Maru es todo lo que está bien”; “Mi sueño siempre fue tener de suegra a Maru, obligado a llevarte bien con la suegra con lo que cocina” y “En qué momento me enamoré de la hija de Maru Botana”, fueron solo algunos de ellos.

Sofía recibió todo tipo de comentarios de los usuarios (Foto: Captura TikTok/@sofffiaasola)

A qué se dedica Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Sofía comenzó a entrar de lleno en el mundo del entretenimiento hace un par de años, cuando empezó a estudiar modelaje y manifestó que la moda era su verdadera pasión.

Sofía Sola, en su debut como modelo editorial. Sofia es la cuarta hija de Maru Botana y Bernado Sola. Pilar Bustelo

En la actualidad, brilla en pasarelas y participa en mega producciones de fotos para importantes marcas argentinas como Ricky Sarkany, Kosiuko y Paula Cahen D’Anvers.