Sofía Solá, la hija de Maru Botana, mostró en un video el nuevo local de su mamá y reveló un detalle desconocido

Durante el fin de semana, en la previa al Día de la Madre, Sofía Solá compartió un video en su cuenta de TikTok donde enseñó la inauguración del nuevo local que abrió Maru Botana en Palermo. Esta sucursal se sumó a las otras siete que posee en Capital, provincia de Buenos Aires y Barcelona. Además de invitar a todos a visitar el nuevo punto gastronómico, la joven dio a conocer un detalle curioso acerca de este sito.

El local de Maru Botana en Palermo (Fuente: Marian.- / Google Maps)

Solá es considerada una influencer que en las redes sociales comparte diferentes cuestiones cotidianas y campañas de modelaje que realiza para diferentes marcas. Pero también tiene una faceta empresarial y de diseño, según reconoció, ya que junto al resto de sus hermanos se encargó de la construcción y estilo del negocio que abrió su madre.

Maru Botana inauguró un nuevo local y su hija Sofía Solá reveló un detalle inédito de esta sucursal (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

Orgullosa de ese cometido, la joven insistió en que todos deben ir a conocer el espacio y remarcó que también estará presente para supervisar el funcionamiento de la pastelería. En su primer día se mostró junto a su madre y a otros dos de sus hermanos que sorprendieron a la clientela que se acercó a tomar un café y degustar una rica torta.

De acuerdo a las palabras de Botana y de Solá, los hijos se encargaron del estilo de esta sucursal que se haya en Palermo (Fuente: Tiktok- @sofffiasolaa)

“Abrimos un nuevo local. Este de verdad que lo diseñamos todo con mis hermanos. Es en Palermo, después les mando la ubicación, si me la piden [lanzó una carcajada]”, empezó Solá. Luego caminó hasta la esquina del local y enfocó una mesa que instalaron en la vereda. “Ahora vamos a cocinar una tortita medio al aire. Ahí está Agustín [señaló a su hermano]. Y allá está la reina [por Maru Botana]”, dijo.

Así es el local de Maru Botana por dentro, con el diseño que sus hijos pensaron (Fuente: Tiktok- @sofffiasolaa)

Mientras su hermano y su mamá iniciaron con los preparativos de la receta, Solá dijo: “No me voy a poner delantal porque no es lo mío, la cocina”. Después de unos minutos enseñó el resultado del bizcochuelo de chocolate con dulce de leche y frutas. Acto seguido, comenzaron a repartir las porciones para cada uno de los clientes y para aquellos que se acercaban a sacarse una foto con Botana.

A modo de inauguración, los hijos de Maru Botana prepararon una torta de chocolate en la calle (Fuente: Tiktok- @sofffiasolaa)

“Estamos en Maru Botana. Todo obra de los chicos”, dijo con cariño la cocinera. Mientras, Sofía Solá filmó el interior de la pastelería, donde dejó entrever el diseño minimalista con muebles de carácter nórdico y una vitrina en las que se exponen cada una de las delicatessen con firma de Botana.

Hacia el final del video Maru Botana contó que su nuevo local fue creación de sus hijos

Después del posteo de su hija, Maru Botana subió por el Día de la Madre un reel con fotos de sus siete hijos en diferentes contextos de su vida y al cierre develó el detrás de escena del nuevo local de Palermo, que se encuentra en la calle El Salvador 5900. Allí los guio con la torta de chocolate, al tiempo que los encuestó sobre sus recetas preferidas. Hacia el final del clip invitó a conocer el proyecto que crearon sus chicos.

El posteo que hizo Maru Botana por el Día de la Madre y en el cual enseñó parte de su nuevo local (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

Junto a ese video, Botana reflexionó sobre su maternidad y destacó que sus hijos siempre estuvieron junto a ella mientras emprendió, tanto en la televisión como en sus cafeterías: “Ser Mama es todo, es ser amor, es darlo todo, es jugar al principio, es darte cuenta de que tu vida ya no es sola, que ya sos la responsable de otra vida por siempre. Al principio los tenés a todos pegaditos y no paras de escuchar ‘Má, Mama’ (...) ¡Agradecida a la vida por este regalo tan hermoso de ser Mama! Los amo infinito y nunca dejo de aprender e intentar ser mejor madre, porque no es nada fácil”.