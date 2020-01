Maru Botana habló en Cortá por Lozano acerca de las cosas lindas -y no tanto- de ser una madre prolífica Fuente: Archivo

22 de enero de 2020 • 01:29

"Nunca planeamos tener muchos hijos con Berni cuando estábamos de novio", recordó esta tarde Maru Botana, invitada al living de Cortá por Lozano. "Yo sí quería tener muchos hijos y pedía ese deseo cuando pasaba debajo de un puente y un tren. Cuando nació la cuarta, Bernie me dijo: ya está. Cuando vino Santi, el quinto, no sabía cómo decirle que estaba embarazada y le pedí a una amiga que me ayudara; se lo dijimos en el campo. Igual, me hubiera gustado tener dos hijos más".

Rodeada de sus siete hijos: Agustín, de 19 años; Lucía, de 17; Matías, de 15; Sofía, de 13; Santiago, de 12; Juan Ignacio, de 9 y María Inés, de 6, la repostera contó que la convivencia familiar es buena. "Es bastante ordenada la vida en casa, pero se pierden todos los cargadores de celulares", bromearon.

"Siempre sentí que mi vida, la familia y el trabajo es un 360. Disfruto un montón de mis hijos aunque termino agotada a veces. Me voy arreglando. Bernie se va los martes al campo y vuelve los viernes a la noche. Pero lo que más me agota son los chats de mamis", se sinceró Maru, entre risas.

La cocinera más famosa de la televisión contó también algunas anécdotas familiares: "Una vez viajamos a Uruguay y me olvidé el documento de uno de mis hijos. Me suelen suceder ese tipo de situaciones. Otra vez perdí a uno en el subte de Nueva York, y otro se perdió en uno de los parques de Disney".

"La que más cocina es Sofi y, el más rebelde, Matías. El más 'mamero' es Juani, y todos traen a sus amigos a casa. Me encanta eso", reveló finalmente.