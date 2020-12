El periodista Luis Novaresio le realizó un posteo de cumpleaños muy sentido a su pareja, Braulio Bauab Crédito: Instagram

Luis Novaresio reveló en julio de este año que se había comprometido con su pareja, el empresario inmobiliario Braulio Bauab, y en septiembre el periodista detalló cómo marchan los planes de boda.

"El casamiento es un acto social de festejo que uno comparte. Tenemos pensado que nos case una rabina, que es Silvina Chemen. Me atrapa que sea una mujer rabina", contó en diálogo con Catalina Dlugi por la Once Diez, y añadió que la celebración acontecerá cuando pase la pandemia de coronavirus, para poder reunir a todos sus afectos.

Lo cierto es que ambos se muestran muy enamorados, y suelen dedicarse posteos en las redes sociales, como el que compartió el martes el periodista, con motivo del cumpleaños de Braulio.

"Diógenes (el de Sínope) decía: 'el movimiento no existe. Todo es apenas una infinita sucesión de quietudes'. Vi esta foto tuya (que yo saqué) y sentí capturarte una quietud de infinito movimiento. Esa imagen es muy vos. Hay, en esa foto, una quietud tuya sólida de hombre íntegro. Hay una quietud tuya de potente sensualidad y deseo. Hay un ser solo tuyo, de entrega a tu noche tan amada reflejada en un espejo visto por vos. Hay colores que se mueven quietos. Y no cualquiera: rosas y naranjas de Vera, azules tuyos, algunos sin nombre. Hay colores que pintan hondo tu paternidad", escribió Novaresio, en alusión a la hija de su novio.

Asimismo, reflexionó sobre la inevitabilidad de enamorarse. "No sé si el amor es irremediable. A veces siento, y no sin placer, que allí hay un designio que se nos escapa de las manos. Sí sé que, encontrado, el amor es un torrente al que uno puede asirse para navegar alto y a todo riesgo en la ola de ser mejor persona. Aquí sí que se elige. Por deseo de amor, cuando es con un par, es apuesta que nos hace mejores. Cuerpo, risas, silencios, descubrimiento, distinto, parecido, igual, aunque no tanto, lleno, sin eso, exagerado, minucioso, silente. Pero siempre, mejor que antes. Uno elige arrojarse a la más brutal inseguridad oliendo que el camino será dichoso", remarcó.

Para el periodista, en la imagen de Bauab bailando, feliz, caben un sinfín de sentimientos. "Veo tu quietud retratada en una noche sensual jugada con algunos otros, pero vivida, de verdad, por nosotros dos, que al final, cuando importa, caminamos por una escalera gris de metal tomados de la mano para ir a dormir sintiendo que el otro es la infinita quietud de tanto movimiento por delante. Te amo B", concluyó el periodista con su romántica dedicatoria, que recibió muchos comentarios mediante los cuales se felicitó a Braulio y se elogió a la pareja.

Novaresio hizo pública su relación en septiembre de 2019. "Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena", escribía por entonces, en sus redes, tras haber ganado el Martín Fierro y cerrado su discurso de agradecimiento con un "te amo", cuyo interlocutor era Braulio.

