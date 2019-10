Luis Novaresio compartió una romántica foto junto a su novio, Braulio Bauab

El conductor volvió a subir a las redes otra romántica postal junto a su novio, Braulio Bauab

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 20:31

Cuando en la entrega de los Martín Fierro a la televisión por cable Luis Novaresio disparó un enigmático "te amo" al finalizar su discurso de agradecimiento, muchos se vieron sorprendidos. Es que el periodista había mantenido hasta el momento un muy bajo perfil; tanto, que casi nada se sabía sobre su vida privada.

Por eso, al día siguiente, Novaresio tuvo que enfrentar por primera vez el asedio de movileros que querían, en exclusiva, saber quién era la persona a la que le había dedicado aquellas palabras. Ese asedio se mantuvo por unos días, y si bien el periodista se comprometió con Jorge Rial para "hablar sobre todo" en su programa, Intrusos, en diciembre, no pudo aguantar y terminó contando su verdad: quien había conquistado su corazón era Braulio Bauab, un agente inmobiliario de 53 años.

La presentación en sociedad de su flamante novio se dio el 21 de septiembre. Ese día, el conductor de América escribió en su cuenta de Instagram: "Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena". El texto, claro, acompañaba la primera imagen de ellos juntos.

Con el paso de los meses, las aguas mediáticas se aquietaron al tiempo que la relación entre ellos se fue afianzando cada vez más. Tanto, que este viernes por la madrugada el conductor volvió a acudir a las redes sociales para compartir con sus seguidores el buen momento que está atravesando junto a Bauab.

Afuera, la lluvia castigaba con fuerza a las calles de Buenos Aires, pero dentro de la casa del conductor, reinaba la paz. Y eso quiso retratar. Por eso, compartió otra foto junto a su enamorado en la que puede vérselos acaramelados y sonrientes, recostados en un sillón. Sin embargo, como para dejar en claro que aún no le resulta fácil hablar sobre su intimidad, esta vez decidió acompañar la romántica postal apenas con dos palabras: "Qué día".

El conductor compartió durante la madrugada del viernes otra foto en la que se muestra feliz y sonriente junto a su novio Crédito: Instagram

El pudor de Novaresio a la hora de dar a conocer su intimidad tiene un motivo que él mismo se encargó de revelar: "A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. 'Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa', y entonces he respetado", expresó tiempo atrás en una entrevista.