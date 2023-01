La emotiva despedida de Melissa Etheridge para David Crosby, el padre biológico de sus hijos, a quien eligió como donante por sobre Brad Pitt: “Me dio el regalo de la familia”

escuchar

David Crosby, uno de los cantantes de rock más influyentes de las décadas de 1960 y 1970, y famoso por haber sido parte de bandas como The Byrds y Crosby, Stills & Nash, murió este jueves, a los 81 años. La noticia la dio a conocer su familia, a través de un comunicado que fue publicado por Variety. “Es con gran tristeza, después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Crosby falleció. Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria. Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes tocó. Lo vamos a extrañar mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad mientras nos afligimos y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones”.

Una de sus colegas y amigas más cercanas, Melissa Etheridge, también lo despidió en sus redes sociales. “Estoy triste por la pérdida de mi amigo, y del padre biológico de Bailey y Beckett, David. Él me dio el regalo de la familia. Siempre estaré agradecido con él, Django y Jan. Su música y legado inspirarán muchas generaciones por venir. Un verdadero tesoro” , escribió, junto a una foto en la que se la puede ver compartiendo un momento musical.

En 2000, tras años de negarse a hablar con los medios sobre el tema, Etheridge revelaba que Crosby había donado su esperma para concebir a los dos hijos de la cantante y de la directora de cine Julie Cypher. “Nos cansamos tanto de guardar silencio. Nos agotamos. Y mantener este gran secreto va en contra de cómo elegimos vivir nuestras vidas, muy abiertamente” , explicaba la cantante en una entrevista publicada por la revista Rolling Stone.

Allí, también se refirió a la relación que sus hijos mantenían con su padre biológico: “ A su debido tiempo, a distancia, están orgullosos de quién es su padre genético. Y eso es genial ”. La cantante reveló, además, que fue la esposa de su colega quien tuvo la idea de que él fuera el donante, cuando las dos parejas coincidieron en unas vacaciones en Hawai.

“ Vino de ella, que era la mejor y más perfecta forma de iniciar el proceso. Por un lado, son genes que provienen de la música, lo que significa mucho para mí. Además, admiro mucho el trabajo de David. Pero él tiene su propia vida y su propia familia ”, explicaba Etheridge.

Brad Pitt, el donante descartado

El músico, sin embargo, no fue el único famoso que se ofreció a ser donante: Brad Pitt también lo hizo, pero fue rechazado por la cantante. El ofrecimiento del protagonista de Seven se produjo a finales de los años 90, cuando él se encontraba en pareja con Gwyneth Paltrow. Mucho tiempo después, ella explicó por qué decidió desestimar la propuesta: “Vi cuánto deseaba Brad tener una familia y pensé: ‘No quiero compartir esto con alguien que quiere demasiado tener hijos porque mis hijos no necesitarán otro padre’”, explicó.

Etheridge y Pitt habían sido pareja unos años antes, y tras la ruptura, mantuvieron una cercana relación de amistad. “Mis hijos ahora me miran y me dicen: ‘¡Podríamos haber sido ridículamente apuestos’” , bromeó la cantante.

Una tragedia familiar

Así como Etheridge fue una de las primeras celebridades de la comunidad gay estadounidense en compartir con el público su camino a la maternidad, también eligió hablar sin tapujos en el momento más duro de su vida: la muerte de Beckett en 2020, a los 21 años.

” Hoy me uní a las ciento de miles de familias que han perdido a un ser querido por culpa de la adicción a los opioides. Mi hijo Beckett, que solo tenía 21, luchó para superar su adicción y finalmente, sucumbió a ella hoy. Será extrañado por aquellos que lo amamos, su familia y amigos ”, informaba Etheridge en aquel momento en sus cuentas de Twitter e Instagram.

