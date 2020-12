La emotiva despedida de Marina Calabró y el mensaje a las autoridades de elnueve: "Quedamos en el medio del fuego cruzado"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 18:30

En el último programa de Confrontados, por elnueve, Marina Calabró, su conductora se mostró muy conmovida. "No puedo creer que se termine", lanzó en medio de la entrevista que le estaba haciendo a Moria Casán. "Es una cuestión de empresas y quedamos en el medio del fuego cruzado. Esa es la verdad", aseguró.

Con notas sobre el escándalo familiar de la Mona Jiménez, que no se ocuparía de la salud de su mamá, Marina le dio la bienvenida a su marido, Martín Albrecht. "Vino a apuntalarme porque me cuesta no moquear. Son muchas emociones".

"Este es el bloque final pero final, y no saben lo que fue el corte", dijo Marina al volver de la última tanda publicitaria. "Tengo los ojos medio llorones y no veo nada, por eso me acerco para hacer los PNT", contó sin disimular ni un poquito su pesar por este final ya anunciado pero igual inesperado. "Son difíciles las despedidas pero cuando el saldo es tan positivo vale la pena. Esta fue una enorme oportunidad, de crecimiento profesional, una experiencia enriquecedora. Gracias a la productora Mandarina que volvió a confiar en mi después de El diario de Mariana (eltrece). Será la oportunidad que siempre recuerde, la que quede en mi currículum y en mi corazón. Aprendí mucho de Mariana (Fabbiani) y alguna vez estaré a su altura. Agradezco al equipo de producción. De elnueve, gracias a todo el personal técnico porque todos tienen un recuerdo de Cala (Juan Carlos Calabró) y me han hecho sentir como en casa. A Beto Casella, compañero incondicional; a Susana Roccasalvo, madrina del ciclo; a José María Listorti, que me vio llorar como nadie; a Mercedes Ninci, Edith Hermida, Nara Ferragut". Pero entre tantos agradecimientos alguien quedó afuera: el gerente de Contenidos del canal, Diego Toni.

Emocionada y al borde de las lágrimas, Marina Calabró también le agradeció a sus panelistas, Augusto Tartufoli, Gustavo Méndez, Pampito, Franco Torchia y Carlos Monti. "Los quiero... En lo personal, le quiero agradecer a mi marido, que es mi vida entera junto con Mía, a quien le he robado tiempo. Tengo una hija que es un sueño y tiene un abrazo contenedor hermoso. Y le agradezco a Adrián Pallares por el sostén. No me olvidé de nadie. Hasta pronto", se despidió entre lágrimas, aplausos y la promesa de volver a reencontrarse con los televidentes "porque este es un medio chiquito y damos vueltas siempre los mismos".

Conforme a los criterios de Más información