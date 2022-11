La escalofriante denuncia de Lourdes, de Bandana, contra su ex: “Me cortó las extensiones con un cuchillo y me tiró por las escaleras”

escuchar

Luego de acusar el viernes pasado de maltratador y golpeador a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, Lourdes Fernández realizó ese mismo día la denuncia ante la Justicia. Así lo confirmó hoy en A la tarde Cora Debarbieri, quien además leyó al aire algunos escalofriantes fragmentos de la declaración de la integrante de Bandana.

“Finalmente Yamil Castro es el abogado que lleva adelante la denuncia que realizó Lourdes el 25 de noviembre a las 21.45″, contó la periodista. “Se hizo presente en la comisaria, fue acompañada por varias amigas. Allí realizó la denuncia. Hubo pericias por el tema de los golpes y las marcas que tiene en la cara y le dieron un botón antipánico”, amplió.

“La denuncia es escalofriante”, disparó después sobre los dichos de Lourdes y leyó algunos fragmentos del escrito al que logró acceder. “Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia. Él justo en ese momento estaba pasando por una situación complicada, porque hacía tres años que no podía ver a sus hijos”, leyó Cora y reveló que también contó que su ex en un momento quiso atentar incluso contra su propia vida.

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, continuó. “En ese momento vinieron todos los vecinos del departamento de enfrente, quienes llamaron a la policía. Cuando vinieron los policías les dije que no lo quería denunciar. Nunca denuncié ningún hecho porque no lo quería perjudicar”.

Sobre la noche de los últimos golpes, Lourdes explicó: “El miércoles 23 de esta semana nos encontramos, fui a su departamento. Estuvo todo bien hasta ayer a la noche, en donde me comenzó a preguntar con quién había estado en este tiempo. Yo le dije que me había besado con alguien que conocí en una quinta el fin de semana pasado. Él como siempre me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”, recordó.

“Cuando se quedó dormido le tomé el dedo para poner su huella en el teléfono. Es ahí que vi mensajes de él con otras mujeres”, leyó Cora y advirtió que ese momento fue el comienzo del acto violento. “Es ahí cuando me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo, -lesiones visibles a la instrucción, agregó Debarbieri-, y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular”, agregó.

Luego, también en el programa que conduce Karina Mazzocco, la periodista dio una primicia con respecto a la situación judicial de Lourdes. “Acaba de salir la restricción perimetral para Leandro y además el día de mañana Leandro se tiene que presentar a declarar”, compartió.

El viernes pasado, a través de una historia de Instagram, Lourdes acusó de manera mediática a Leandro Esteban García Gómez de ejercer violencia de género contra ella. Sobre un video en donde mostraba los moretones de su cara, la cantante escribió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó en letras blancas con fondo negro. Y, según contaron en el programa A la tarde y confirmó el periodista Mauro Szeta, varias personas fueron testigo de las agresiones.

