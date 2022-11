La excéntrica lista de regalos de Navidad de Gwyneth Paltrow: una silla sexual, un saco de estiércol y una pata de jamón

escuchar

En los últimos años, la extravagante selección de regalos de Navidad que suele crear Gwyneth Paltrow se convirtió en un clásico de la temporada. Este 2022, la gurú de estilo de vida no decepcionó con los nuevos productos seleccionados y publicados en su página web, Goop, los cuales considera imprescindible. Divididos en diferentes categorías, los 40 artículos despertaron cientos de comentarios en las redes sociales y causaron sorpresa.

La lista completa contiene regalos cuyo valor en conjunto superan los 900.000 dólares. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, aunque es cierto que escasean los más económicos . Los más caros son un viaje a Nueva Zelanda por 290 mil dólares, un Ford Bronco clásico por 250 mil dólares o una experiencia de safari en Sudáfrica, que incluye viaje en jet privado, por 135 mil dólares la noche. El más barato, y no por eso el menos sorprendente, es un juego de seis rollos de papel higiénico de color neón por un precio de 18 dólares. Sin olvidarse de las mascotas, la actriz incluye un kit de tintura de pelo para perros aprobado por dermatólogos caninos cuyo valor es de 50 dólares.

Como era de esperar, hay una gran selección de regalos excéntricos. Entre ellos, Paltrow recomienda una silla sexual de nombre Kiki de Montparnasse valorada en casi 30.000 dólares y una bolsa de Gucci para recoger la caca de los perros por un módico precio de 420 dólares. Estas no son las únicas rarezas que se pueden encontrar: en la lista no falta una bolsa de estiércol de varias especies, de cuatro kilos, por 75 dólares. Además, si la heladera de la casa queda chica, la actriz recomienda una despensa subterránea (se entierra en el suelo y se entra a ella a través de una escalera) por 1.900 dólares, algo que en su página web describe como una versión innovadora del sótano tradicional. En la lista de la mujer, que vivió algunos años en España, no pueden faltar los productos de aquel país, como un jamón serrano valuado en 300 dólares.

En la sección, Paltrow también incluye diversas categorías especializadas como hombres, aficionados a la cocina, anfitriones, amantes de los viajes y niños. Para la sección masculina, la intérprete recomienda una cuchilla de afeitar valorada en 450 dólares, un producto que podría estar equipado con las mismas hojas que cualquiera de un supermercado pero que, sin embargo, no es desechable. Lo que la hace especial es que el mango está recubierto por oro de 24 quilates, un detalle que no la hace precisamente más funcional, sino diferente a nivel estético.

Para los que no se puedan permitir todos estos lujos, Paltrow también ofrece una categoría en la que añade productos por un precio menor a 100 dólares. Siguiendo las excentricidades de los anteriores objetos, la actriz recomienda un vaso para plantar paltas, con su soporte para el carozo y un espacio para que crezcan las raíces, por 50 dólares. Y si alguien no está contento con sus pantuflas, siempre puede comprarse las que ofrece por 96 dólares.

Desde hace años, la estrategia de marketing seguida por Paltrow es un éxito. En 2020, puso a la venta una controvertida vela aromática a la que llamó “Esto huele como mi vagina”. A pesar de su elevado precio (75 dólares), el producto se agotó en la web en horas. “Evoca la sensualidad, la calidez y la intriga. Es una fantasía de seducción”, define la empresa que se encarga de su fabricación. Ya está comprobado que todo lo que saca lo convierte en oro, y por eso, la actriz puede permitirse todas las licencias que quiera.

EL PAIS

Temas Gwyneth Paltrow