Tori Spelling, tras el accidente de tránsito que sufrió junto a sus hijos: “Nuestros ángeles guardianes estuvieron con nosotros”

Hace unos días, Tori Spelling fue noticia tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Temecula, California, mientras viajaba con cuatro de sus hijos y tres amigos. Según informó el portal TMZ, un conductor que iba presuntamente a gran velocidad cruzó un semáforo en rojo y embistió la camioneta de la artista, quien alcanzó a maniobrar con habilidad y logró minimizar las consecuencias del impacto. Luego de ser hospitalizada por algunas heridas y lesiones leves, la actriz de Beverly Hills 90210 recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y, sobre todo, agradecer a quienes los asistieron en el momento del incidente.

Tori Spelling chocó con su camioneta mientras viajaba con sus hijos y tres amigos de ellos Foto Instagram @torispelling

“Agradecidos con todos los primeros en responder, con todos los que se han acercado y nos han revisado, con todos ustedes y sus oraciones, y con nuestros ángeles guardianes”, escribió Spelling este martes junto a un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí, la actriz reveló con lujo de detalles todo lo sucedido días atrás y se mostró bastante reflexiva: “Me llevó un poco de tiempo publicar esto porque, como la mayoría de ustedes saben, cuatro de mis hijos y yo y tres de sus amigos tuvimos un accidente de auto unos días antes de Pascua. Estamos bien pero ha sido realmente muy abrumador”, relató sentada en el jardín de su casa mirando a cámara.

“Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados, porque podría haber sido mucho peor”, continuó y enseguida hizo referencia a esos “ángeles protectores” que sin duda estuvieron ahí para salvarlos. “Estoy realmente agradecida de que, en un instante, los ángeles de la guarda estuvieran con nosotros ese día”.

El accidente, ocurrido el jueves 2 de abril, sucedió a 128 kilómetros de Los Ángeles cuando otro vehículo que, según su testimonio, “iba a toda velocidad, como un loco”, se saltó un semáforo en rojo e impactó de lleno contra su auto, haciéndolo dar vueltas. “En una fracción de segundos, miré a mi derecha y vi que venía de frente, impactando de lleno contra el lateral de nuestro coche. Giré bruscamente a la izquierda, tan fuerte como pude, tan rápido como pude, para evitar el mayor impacto posible sobre los niños”, contó la madre de Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) y Beau (9).

La actriz agradeció a los servicios de emergencia que los atendieron y a los ángeles guardianes que estuvieron a su lado en ese momento Foto Instagram @torispelling

Su descargo continuó con un sentido agradecimiento a los servicios de emergencia y a los socorristas de Inland Valley y Wildomar que la ayudaron a ella, a los cuatro hijos que la acompañaban en ese momento y a los tres amigos de los pequeños. “Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros, nos han preguntado repetidamente cómo estábamos y se han ofrecido a ayudarnos en todo lo que necesitábamos para superar esto, así como todas las bendiciones que nos han enviado”, expresó.

Tras asegurar que todavía está ordenando sus pensamientos sobre todo lo que pasó, la rubia concluyó: “Siento mucha gratitud por la vida y por la valentía de todos los niños en el auto, por lo que pasaron”.

El accidente

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves 2 de abril en Temecula, California. Según informó el portal TMZ, un conductor iba a gran velocidad cuando cruzó un semáforo en rojo y embistió la camioneta de la artista, quien -gracias a algunas rápidas maniobras- logró minimizar las consecuencias del impacto.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

La noticia fue informada el pasado fin de semana luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informara que se encontraron dos vehículos con daños por colisión en el lugar del siniestro, alrededor de las 5:45 de la tarde. Minutos después, un representante de Spelling confirmó el incidente y reveló que la actriz viajaba junto a cuatro de los hijos que tuvo con Dean McDermott y tres amigos de los menores.

Según informó la policía, no se realizaron detenciones tras el accidente y tanto la actriz como los siete niños fueron trasladados al hospital en tres ambulancias diferentes. Allí, fueron atendidos por cortes, moretones y contusiones en distintas partes del cuerpo. Ese mismo día por la noche, todos los ocupantes del auto fueron dados de alta. “Todos siguen bastante conmocionados y con heridas leves. Sin embargo, Tori cree que tuvieron mucha suerte de que no fuera peor”, le reveló a People una fuente cercana a la actriz en el día de ayer. A su vez, contó que la familia se sentía afortunada de haber podido pasar la Pascua juntos el domingo.

Esta no es la primera vez que Spelling se ve involucrada en un accidente de auto. En 2011, embarazada, chocó contra un muro cuando llevaba a sus dos hijos mayores al colegio. Poco después del incidente, escribió un comunicado que compartió en sus redes sociales donde explicó que la colisión tuvo lugar cuando intentaba alejarse de un par de paparazzis que siguieron sacando fotos incluso después del suceso. “Tori está realmente afectada, pero ella y los niños están bien”, dijo su representante a la revista People en ese momento. “El fotógrafo la siguió hasta el camino de entrada del colegio. Ella ingresó al establecimiento e intentó alejarse de él, dio marcha atrás para irse y luego chocó contra la pared”, sumó una persona cercana a la actriz.