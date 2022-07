La felicidad de La China Suárez por su nueva canción y las referencias de la letra al Wandagate

Tras el lanzamiento de su segunda canción, “Lo que dicen de mí”, María Eugenia “La China” Suárez habló de las repercusiones que tuvo el tema, lo bien que lo recibió el público y lo autorreferencial de la letra, que alude al escándalo que la vio involucrada con Wanda Nara y Mauro Icardi y que todo el mundo conoció como Wandagate.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dicen las primeras estrofas de la nueva canción de La China que reflejan el acoso mediático que sufrió en medio del Wandagate.

“¿Cómo estás viviendo las primeras horas del lanzamiento de tu canción?”, le preguntó el cronista de Socios del espectáculo a la cantante y actriz tras el estreno. Muy simpática pero de pocas palabras, Suárez se mostró feliz por toda la repercusión. “Bien, re bien. Estoy re contenta, a la gente le gusta mucho”, dijo mientras se subía a su auto.

Rodeada de amigos, familiares y prensa, La China contó cómo vivió el lanzamiento de esta nueva canción. “Hubo muy buena onda, fue una noche inmejorable”, confesó quien tuvo que preparar un discurso en la previa al lanzamiento, ya que “estaba muy nerviosa”, se sinceró.

Tras asegurar que su hija Magnolia quiere seguir sus pasos, la actriz señaló: “Quiere cantar, pero bueno, cambian todos los días a esa edad. Pero que haga lo que quiera hacer”. Luego, la actriz confirmó que en las próximas semanas se va a trabajar a Uruguay. Recordemos que días atrás se dio a conocer la noticia de que ella y su novio, Rusherking, estaban buscando una casa para alquilar en Montevideo, en uno de los barrios más exclusivos de la capital uruguaya.

Al volver al piso, Paula Varela reveló que, antes de instalarse en el país vecino, La China se tomará unas mini vacaciones con sus hijos. ”Hoy se va con los hijos a Disney. Cuando vuelve se va a instalar un mes y medio en Uruguay para grabar una película. Los chicos irán y vendrán con los padres”, comentó la panelista en referencia a Nicolás Cabré, padre de Rufina y Benjamín Vicuña, papá de Magnolia y Amancio.