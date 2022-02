El inesperado posteo de Adele en Instagram que enfureció a sus fans

Desde que Adele decidió cancelar su residencia en Las Vegas que la artista, quien nunca cultivó un perfil demasiado alto, pasó a ser un insoslayable foco de atención por una sumatoria de noticias vinculadas a esa abrupta decisión que dejó a sus fans desconcertados. Por lo tanto, resultó llamativo cuando la cantante de “Hello” -quien editó con éxito su álbum, 30- hizo su regreso a las redes para dar una noticia: que iba a presentarse en los premios BRIT el próximo martes 8 de febrero en Londres.

Además, desmintió estar en crisis con su pareja, Rich Paul, al concluir su publicación con la frase “Rich les manda su amor”. El posteo de Instagram estuvo acompañado por una foto de una Adele sonriente, que fue el detonante para que sus fans se expresen en una publicación sorpresiva. “¿Cuándo vas a reprogramar los shows en Las Vegas?”, “Necesitamos nuestro dinero”, “¿Por qué no podés hacer un anuncio sobre Las Vegas?”, “Vas a un show donde te van a premiar pero no podés ir a uno para tus fans”, fueron tan solo algunos de los cientos de reclamos que recibió la estrella.

Recordemos que Adele pospuso los shows, y eso implica que quienes compraron sus entradas deberán aguardar la reprogramación de la residencia. Hasta que la cantante no anuncie las nuevas fechas, el dinero no les podrá ser devuelto, el punto fundamental del descontento de los fanáticos que también habían viajado desde diferentes partes del mundo para enterarse tan solo un día antes que Adele cancelaba los espectáculos. En el reciente posteo de la polémica, Adkins anuncia que asistirá al programa de Graham Norton, por lo cual se espera que se pronuncie sobre lo sucedido en Las Vegas y sobre el futuro de dicha residencia.

“Fue una pesadilla trabajar con Adele”

Adele, en problemas con sus fans

Los responsables de la la escenografía que se había armado en el teatro The Colosseum en el Caesars Palace no tienen un grato recuerdo de su colaboración con Adele. Diversas fuentes comunicaron que entre los atractivos del espectáculo se encontraba una piscina que habían montado en el escenario. Sin embargo, a Adele no le gustó la incorporación, la definió como “un estanque viejo” y se rehusó a seguir participando de las decisiones creativas.

“La intención era llenar la piscina mientras la levantaban con un mecanismo tipo grúa, creando la ilusión de que estaba flotando en el agua”, detallaron sobre el plan que quedó trunco. Por otro lado, The Daily Mail también se comunicó con el equipo de Las Vegas y la molestia fue notoria, tanto así que aseguraron que trabajar con Adele “fue una pesadilla”. Asimismo, el New York Post reveló que la cantante británica no pudo atravesar tranquila ningún ensayo.

Adele y Rich Paul

“Adele lloraba y gritaba, y estaba siempre hablando por teléfono con su novio, y muy quebrada”, informaron, en relación al agente deportivo, con quien estaría en crisis, si bien la cantante lo desmiente. “Adele se está quedando en la casa de Rich en Beverly Hills y está tratando de arreglar su relación porque las cosas se han vuelto tensas. Apenas se vieron a principios de mes porque él estaba fuera por trabajo y ella estaba tratando de concentrarse en el espectáculo de Las Vegas”, informó una fuente a la publicación The Sun.

“Ella está molesta porque él no pudo acompañarla cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con la residencia y eso dificultó las cosas para ambos. Ella lo necesitaba, pero él no pudo estar porque también tiene su propia carrera”.

Cambios en Las Vegas y una pelea “explosiva”

Debido al cambio de planes, será Keith Urban quien todos los fines de semana de marzo y abril reemplace a Adele, lo cual pone en tela de juicio que la intérprete reprograme sus shows en el corto plazo, dato que tiene inquietos a los fans que compraron los tickets para Weekends with Adele, residencia que abarcaba de enero a abril.

En simultáneo, trascendió que la cantante “tuvo un ataque de pánico” y protagonizó “una explosiva discusión” con Esmeralda Devlin, la diseñadora de producción de sus shows, una colaboradora estrecha de la británica . “A pesar de que costó millones armar el set, Adele no estaba contenta con el resultado y se lo dejó bien claro a Esmeralda”, dijo una fuente cercana al equipo. “Ella ya estaba nerviosa, y la pelea la hizo entrar en pánico, porque estaba desesperada para que todo fuera perfecto”. Por otro lado, se informó que el estilo del show de Las Vegas no era del agrado de la artista. “Parecía que, si bien ella siempre había preferido una actuación despojada, estaba bajo cierta presión para presentar algo extravagante”, sumó otra fuente.

Adele anunció con un video la suspensión de sus shows en Las Vegas

“Hubo un choque constante entre esas dos versiones de lo que debería ser el show, y eso provocó algunas discusiones bastante explosivas. Es bien sabido que Adele sufre mucho de ansiedad a la hora de actuar en vivo, por lo que es difícil imaginarla seguir adelante si no estaba feliz. Ella estaba tan emocionada con estos espectáculos, pero a la hora de la verdad, había mucha indecisión y conflicto para que los mismos funcionaran”, manifestó una fuente cercana a la intérprete, quien el 20 de enero comunicó, en un video y entre lágrimas, que cancelaba la residencia debido al Covid.