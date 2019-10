La felicidad de Natalia Lobo tras ser adoptada legalmente por su papá

Natalia Lobo reveló que su papá del corazón finalmente pudo adoptarla legalmente

No es la sangre lo que hace que un grupo de personas se convierta en una familia, sino el amor y los momentos vividos. Esta premisa es algo que Natalia Lobo conoce muy bien, ya que el hombre al que siempre llamó papá no fue quien la engendró sino quién estuvo a su lado durante toda su vida.

A pesar de tener 50 años y toda una vida vivida, la actriz se emocionó mucho cuando esta semana finalmente el hombre que la crió fue reconocido legalmente como su padre. "Estoy muy emocionada, estoy llorando desde ayer, cuando fui a buscar mi partida de nacimiento nueva que dice Natalia Lobo. Mi papá del corazón, Martín Lobo, me adoptó legalmente", contó durante una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina, por la Once Diez.

"No puedo creer que todo el camino de mi vida termine tan bien", aseguró Natalia, quién había elegido ser conocida por el apellido de su papá al momento de iniciar su carrera artística, apellido que legalmente no figuraba en ningún documento.

La actriz no mantiene comunicación con su padre biológico, un músico que debió exiliarse durante la última dictadura militar y que reside en España. También contó que el hombre no sabe que ella fue adoptada legalmente por su papá, trámite que comenzaron hace un año.

"Mi padre biológico conoció a mi papá del corazón y me dijo que iba a ser mejor padre que él, la verdad es que tenía razón", explicó Natalia, quién aseguró que no siente enojo ni rencor para con el hombre que le dio la vida. "No debería él enojarse conmigo porque tu familia es la que está".

"Nada como mi presente... momento refundacional de mi vida... lleno de nuevas posibilidades... lleno de luz... Primer semana siendo Lobo arriba y abajo de las tablas... siendo una todo el tiempo... todo fue perfecto... volví a nacer hace pocos días y estoy contenta... cambio de vibración... agradecida con todo, mas limpia y despierta que nunca. Claridad, nunca me abandones!!!", escribió en un posteo que hizo en Instagram, celebrando este momento de su vida.

En mayo del año pasado, la actriz había hablado por primera vez de este proceso durante una entrevista con el ciclo Conversaciones en LA NACION, en donde aseguró estar "muy emocionada" porque su padre sustituto la quería adoptar.