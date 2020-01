El actor chileno brindó una declaración sobre su pareja que no pasó inadvertida Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña se mostraron muy sonrientes anoche en Santiago de Chile, durante la avant premiere de Pacto de fuga, el largometraje de David Albala que protagoniza el actor chileno junto a Amparo Noguera, Roberto Farías y Francisca Gavilán.

Luego de ser consultado por la prensa chilena sobre cómo fue su preparación para el rol, a Vicuña le llegó la inevitable pregunta sobre su vida personal, y cómo está su relación con la China tras el impasse que tuvieron. "Ella es mi mujer, la mujer de mi vida (...). Aquí estamos de la mano como siempre", manifestó de manera categórica.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas en la prensa argentina, y en el programa de eltrece, Los ángeles de la mañana, se pronunciaron al respecto.

"Apareció Vicuña en Chile. No escuches Pampita esta parte. Dijo que la China Suárez es la mujer de su vida", contó el conductor del ciclo de espectáculos, Ángel de Brito: "No está bien lo que está haciendo. También Pampita es la madre de los hijos. No está bueno. No lo banco ahí. Hay que tener un poco de respeto por lo que pasó", expresó Yanina Latorre. "Sí, es fuerte la frase", secundó el conductor.

Pampita y Vicuña tuvieron una relación de 10 años y cuatro hijos fruto de la misma: la pequeña Blanca (quien falleció el 8 de septiembre de 2012); y los niños Bautista, Beltrán y Benicio. Actualmente, la modelo se encuentra casada con el empresario Roberto García Moritán, con quien contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 2019.

Respecto a Benjamín, fue papá con Suárez de Magnolia en febrero de 2018, y en noviembre del año pasado sufrió una crisis con su mujer, confirmada por la propia actriz. "Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana", había declarado la China.

Finalmente, llegó la reconciliación, y en los últimos días surgieron rumores de embarazo para Suárez. Muchos seguidores de la pareja aplaudieron verlos juntos nuevamente en la presentación de Pacto de fuga, aunque una de las imágenes que posteó la actriz originó una pregunta: "¿Está embarazada?".

La China y el posteo que originó los rumores de embarazo Crédito: Instagram

Más allá del look que llevaba la China, en sus Stories publicó una foto con un filtro llamativo: su rostro con pecas, una corona de chanchitos y la palabra "Baby" en la frente. Hasta el momento, ninguna de las partes se hizo eco de las versiones.