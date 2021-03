La fulminante respuesta de Sofía Pachano a una seguidora que criticó su cuerpo

Sofía Pachano compartió su enojo en las redes sociales por los mensajes que recibe diariamente sobre su cuerpo. Indignada, la actriz expuso en sus historias de Instagram una conversación que mantuvo con una seguidora que le hizo una pregunta sobre su panza: “Harta de comentarios así”.

Cansada de las críticas que lee sobre el cuerpo de las famosas, la hija de Aníbal Pachano se sinceró en las redes sobre cuánto repudia esas acciones. Todo comenzó cuando subió una foto en sus stories donde se la veía de perfil usando un taladro para una reforma en su casa, y una usuaria le preguntó: “¿Esa pancita es de comer o se viene un bebé?”.

Sofía Pachano mostró el mensaje que le dejó una seguidora en sus historias y le contestó con una reflexión Instagram @sofipachano

“Harta de comentarios así. Basta de mirar el cuerpo de los demás y menos que menos dar tu opinión sobre el mismo”, escribió la exparticipante de la primera temporada de MasterChef Celebrity. Después de publicar las capturas de pantalla del comentario que despertó su enojo volvió a insistir: “Me saca, me saca totalmente”.

La conductora de Cocineros Argentinos (TV Pública) ya se había referido a los haters en diálogo con Pasa Montagna por Radio Rivadavia, y reconoció que a veces afectan su sensibilidad: “Hay mucha maldad. No me gusta nada lo que está sucediendo en el país en ese sentido. Yo no me siento con el teléfono a escribirle a alguien que no me gusta lo que hace en la tele. Directamente no lo sigo”.

LA NACION