La furia de Alex Caniggia al ver en vivo su eliminación de MasterChef Celebrity

En el último programa de MasterChef Celebrity, después de que Alex Caniggia no se presentara a la grabación, el jurado decidió eliminarlo de la competencia debido a que su ausencia no tenía ninguna justificación. Indignado con esta versión, el exparticipante realizó una transmisión en vivo desde la plataforma Twitch en donde aseguró que fue él quien tomó la decisión de renunciar.

“Estamos acá 24/7 activos. La cocina ya no va, no va más la cocina”, dijo ni bien comenzó a transmitir. “Renuncié, me retiré, dije a la mi... la cocina”, comentó Alex.

“Se fue el ganador de MasterChef, obviamente. Si no, ¿quién va a ser el ganador?”, preguntó mientras sus seguidores lo halagaban. “¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién fue el ganador de MasterChef? El Chela, obviamente, el número uno. Como yo no hay ninguno”, continuó fiel a su estilo.

Mientras le anunciaba a la gente que lo estaba viendo en vivo que iba a mirar junto a ellos el último episodio del reality de cocina, Caniggia les pidió a sus seguidores que dejaran de ver el programa. “¿Ustedes van a seguir viendo MasterChef sin el Chela? ¿Qué onda el programa sin el número uno?”, se preguntó y agregó: “Los demás son de decorado, era El Chela y la decoración”.

Mientras en una pantalla se veía a Santiago del Moro dándole la bienvenida a los participantes, Caniggia aprovechaba para tirarse flores. “¿Quién falta? El Rey”, acotaba. Al mismo tiempo que en la pantalla de Telefe se preguntaban los motivos de su ausencia, y debatían qué decisión iban a tomar, el joven comentaba con ironía: “¿Cuestiones personales? ¿Qué dice? No hay ninguna decisión, yo renuncié gente”.

El desenlace en MasterChef Celebrity

“Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurado teníamos que tomar una decisión y eso fue lo más lógico. Más aún en estas instancias, que estamos eligiendo quién va a tener un trofeo y que no es solo cocinar bien, sino que es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia sea el eliminado de esta noche”, explicó Germán Martitegui en la última gala.

En tanto, Donato De Santis se mostró más empático: “Es difícil hablar de una persona que no está, ya que más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen, me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tiene un saborcito amargo, más allá de las razones que pudo haber tenido, por no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”.

Alex Caniggia fue eliminado de MasterChef Argentina 2021 - Fuente: Telefe

Damián Betular retomó el tono de Martitegui: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse a un domingo de eliminación. Respiren y utilicen esto, porque los cinco platos estaban para irse. Así que recapaciten. Mañana empieza una semana nueva con mucha más presión y les vamos a exigir el doble de lo que les exigimos hoy”.

Fue su representante, Fabián Esperón, quién a finales de mayo reveló en exclusiva a LA NACION la decisión de Caniggia de abandonar el reality. “Ya cumplió su ciclo, la pasó bárbaro, pero pensó que ya era momento de no estar más”, dijo.

