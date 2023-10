escuchar

Se hizo esperar, pero llegó. En una temporada en la que el baile ocupa menos espacio que las previas, era lógico que ocurriera: el escándalo llegó a Bailando 2023 y terminó con la renuncia de una de las grandes figuras del ciclo . Todo comenzó hace un par de semanas, cuando se le preguntó a Charlotte Caniggia si era cierto que no le caía nada bien Zaira Nara. En ese momento, la hija de Mariana Nannis estaba por bailar y se vio obligada a dar una explicación sobre el tema. No dijo mucho, habló de una cuestión de feeling y se guardó un as en la manga. Pero la historia continuó y culminó con una inesperada renuncia.

Cuando llegó la noche en la que todas las parejas debían nominar a un contrincante y justificar su voto, Charlotte no lo dudó: “Voto a la persona más falsa del programa. Yo creí que era mi amiga y me mandó al frente. Mi voto es para Coty [Romero]”, disparó, sin dar más detalles. Este miércoles, Marcelo Tinelli quiso reavivar la polémica y, en la previa, volvió a preguntarle a Caniggia por Romero. “Es falsa. Ya en la casa de Gran Hermano no la querían”, reafirmó.

La venganza de la correntina no se hizo esperar. Desde la cabina pedía ansiosamente la palabra, y cuando se la dieron, disparó: “La falsa es ella. La que la mandó al frente no fui yo, fue Mariano De la Canal. Y segundo, si hubiese querido mandarla al frente hubiese contado lo que me dijo, que es algo que voy a hacer ahora”, adelantó. Y acto seguido, contó, sin filtro y con palabras ofensivas, que Charlotte le pidió que, como ella no tenía filtro, dijera que Zaira y su hermana Wanda Nara habían llegado a ocupar un lugar en los medios por haber realizado favores sexuales.

Lejos de horrorizarse o bajarle el tono a la discusión, Tinelli fogoneó a Charlotte para que contara su versión. Y la hija de Claudio Caniggia la corroboró: “Sí, es verdad, lo dije”. Incómoda, Pampita se sumó a la charla. “¡Pero te van a nominar todos la próxima! ¡Te estás metiendo en una!”, le advirtió. “Me sorprende que digas eso de ellas, que son amigas”, intervino Tinelli, mientras en la pantalla aparecía una foto de las hermanas Nara. “Sí, son buena gente”, remató Caniggia entre risas.

Como era de esperarse, estos dichos no le cayeron nada bien a Zaira, que con el correr de los programas se había convertido en una figura central del ciclo. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, anunció este jueves en su cuenta de X (la red antes conocida como Twitter). Y continuó: “ Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa ”.

Curiosamente, la famosa elegida para abrir la pista la misma noche del jueves fue la correntina y Tinelli no perdió la oportunidad de continuar con el tema. “Quiero pedir disculpas por algo que pasó anoche”, comenzó a expresar, muy seria, la contrincante, pero el conductor la interrumpió. “¡Guau! Disculpas públicas. Esto es prácticamente una Cadena Nacional. No sé qué va a decir, capaz que una boludez, pero le estoy dando una importancia...”, indicó con sorna.

“Quiero disculparme con Zaira. Lo que yo dije no fue mi pensamiento, simplemente me cansé de una persona que me venía diciendo ‘falsa’. Y, sin embargo, no fui yo la que quemé a Charlotte, y me venía callando un montón de cosas”, continuó Romero. “Me lo venía guardando, y hasta le mandé capturas para que ella sepa que no fui yo la que la quemó. Pero me siguió diciendo que era falsa y dije: ‘¡Listo!’. Me cansé y lo conté. Sé que estuve mal porque no es mi pensamiento, pero afecté a una mujer hermosa con la que compartía el streaming ”.

“¿Compartía? Pero por qué, ¿no va a venir más?”, preguntó Tinelli, haciéndose el sorprendido. En ese momento, la pantalla gigante del estudio comenzó a mostrar el mensaje de renuncia de la modelo y Tinelli comenzó a leerlo. “Yo lo tomé como un chiste. ¿Tanto? ¡Guau! O sea que no nos mira más, tampoco. ¡Tremendo! ¿Pero qué pasó? ¿Usted sabe algo?”, se hizo el desentendido y le pidió a Ángel De Brito que le “explicara”.

“Me enteré por el tuit, porque no habló con ninguno de nosotros. Me parece un poco una sobrerreacción a lo que diga un participante (SIC)”, pero fue interrumpido por su jefe. “¿Esto es por lo de los p...?”, preguntó, como si no entendiera. “Sí, porque le dijeron”, le contestó el conductor de LAM, como si hiciera falta.

“¿De verdad que un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble que Zaira, que es una mina inteligente y absolutamente sensible, pueda tomar en serio eso que se dijo ayer acá. No puedo creerlo”, se enredó el conductor. Y continuó, señalando el comunicado: “ No puedo creer que eso sea en serio. Calculo que se debe haber levantado... Por ahí no durmió bien ”, continuó con ironía. “Me parece tremendo decir eso. La queremos mucho a Zaira. Me encanta, me parece una divina. Puede hacer cualquier chiste mío (SIC). Me puede decir, qué se yo, que me como lo que quieran. No me parece que este programa lleve a que se pueda escribir esto”, insistió.

“¿Injuriado? Si yo tuviera que sacar un comunicado, o cualquier de los que trabaja acá, de las cosas que le dicen a cada uno de los que están acá... Es un programa que nos reímos y nos divertimos, pero en ningún momento se le faltó el respeto. Fue un chiste y me reí, nos reímos todos, como nos reímos permanentemente. Esto nos toca a todos, es una norma del programa ”, se justificó el responsable del programa y Gerente de Contenidos de América, mientras las cámaras enfocaban a una incómoda Pampita Ardohain.

“Le pedí disculpas en privado, pero quería hacerlo también desde acá”, indicó Coty. Y siguió justificándose: “Pero es que me cansé un poco de la gente falsa, porque Charlotte viene acá a decir que ella es frontal, pero ese día me pidió a mí que lo dijera. Yo le respondí que no pienso eso, que no podía decir una cosa así. Yo sé que está mal haberlo dicho, pero yo digo lo que pienso”. “Está bien, perfecto”, la consoló Tinelli.

Y entonces, Marcelo Polino tomó la palabra para llevar un poco de cordura: “T ambién aceptemos que le puede molestar a una persona pública que en la pista más famosa del país digan que llegó a donde llegó por hacerle sexo oral a la gente. Hay que ponerse un poco en el lugar del otro ”.

Y continuó: “Más allá de que sea una broma, hay que respetar el límite del otro. Yo, a título personal, le pido disculpas a Zaira porque siento que tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Las conozco a las chicas desde que comenzaron, pero me pasaría con cualquier mujer: no me parece bien que alguien se pare y alegremente diga algo así. Eso atrasa”.

Mientras la gente presente en el estudio aplaudía, Tinelli volvió tomar el control de la charla. “Entiendo... Yo ayer sentí que no necesitaba pedirle disculpas a ellas [por Zaira y Wanda] porque son amigas y entienden en juego. Más ellas dos, justamente. Las conozco y se divierten permanentemente (SIC) de cosas que se dicen. Es más, las conozco y como estaban en pantalla [en el momento en el que Caniggia y Romero hablaban sobre ellas] son amigas, nos divertimos, decimos cualquier boludez siempre. Me pareció demasiado. Yo lo tomé como un chiste, pero evidentemente ella no”.

La correntina, a su vez, siguió mezclando conceptos de manera disparatada: “Siento que a la gente le gustan las mujeres sumisas y no las que hablan. Yo soy una persona que no se va a callar nunca. Y si me toca defenderme ante el Presidente, lo voy a hacer, porque soy una persona que no se calla nada. Me acuerdo que a Yanina Latorre la mataban porque ella hablaba. Yo siempre la admiré y quise ser como ella”, confesó. Y finalizó: “Yo no voy a ser sumisa, y espero que se acostumbren porque no pienso cambiar”.

