Furiosa, indignada y dolida. Zaira Nara vivió anoche uno de los momentos más desagradables en su carrera en la televisión, y lejos de dejarlo pasar o limitarse a manifestar un descontento, decidió ir más allá: renunció al streaming de Bailando 2023 a través de un contundente descargo. “ Me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad ”, escribió en breve comunicado difundido en sus redes sociales. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que la modelo le pegue el portazo a Marcelo Tinelli?

Todo comenzó anoche en la pista del show de baile de América TV cuando Charlotte Caniggia disparó contra algunos de sus compañeros y contra las hermanas Wanda y Zaira Nara. “Reafirmo lo que dije: Coti -Romero- es muy falsa y en la casa de Gran Hermano no la querían mucho. Es duro, pero es real”, arrancó Charlotte. Desde la cabina de streaming, Romero miraba con atención, a la espera de dar su versión de los hechos.

“Lo que pasó fue que, cuando llegó el momento de la sentencia, me la pusieron al lado y empezamos a hablar. Ahí le conté que a mí no me gustaba mucho Zaira Nara, que esa semana había reemplazado a Pampita Ardohain en el jurado. Zaira no me cae bien. Es una cuestión de feeling. Hay gente con la que te saludás y ya pegaste onda y otra que, apenas la conocés, ya te das cuenta de que no te cae bien. Con Wanda tampoco tengo onda. Con ninguna de las Nara. ¡Nara!”, siguió la mediática.

“Solo me la crucé acá”, agregó Charlotte. En ese momento, Mariano de la Canal, desde la cabina, le recordó que una vez ella había ido a la casa de la modelo. “Sí, pero hace años luz, diez años. No es la única, acá hay un montón de gente que no me cae bien”, señaló Caniggia.

Cuando Charlotte terminó su previa, Romero pidió la palabra. “Primero que nada, yo no fui la que la ‘quemó' con lo de Zaira, fue Mariano de la Canal. Y en segundo lugar, si yo te hubiera querido mandar al frente, hubiera contado algo que ese día me pediste que dijera y me negué”, disparó la ex Gran Hermano, que aseguró que Charlotte le había hecho un comentario desafortunado sobre la modelo y su hermana, Wanda: las acusó de posicionarse en el medio a costa de una conducta de índole sexual. Y lo dijo al aire.

Ante la sorpresa del conductor, que se tapó la cara con el saco, Charlotte se hizo cargo de sus dichos. “Sí, es verdad, lo dije”. Incómoda, Pampita se sumó a la charla. “¡Pero te van a nominar todos la próxima! ¡Te estás metiendo en una!”, le advirtió. “Me sorprende que digas eso de ellas, que son amigas”, intervino Tinelli, mientras en la pantalla aparecía una foto de las hermanas Nara. “Sí, son buena gente”, remató Caniggia entre risas antes de comenzar su performance.

La renuncia

Luego del exabrupto de Coti en el programa de anoche, Zaira se tomó la mañana para tomar una decisión, que compartió a las 12.30 en sus redes sociales. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, escribió en su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter). Acto seguido dejó entrever cuáles habrían sido los motivos de la contundente decisión que tomó. “ Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho ”, expresó, dolida por las circunstancias.

En este sentido, la modelo dejó en claro que no se fue en buenos términos y que muchas cuestiones que se dieron en el ambiente laboral le molestaron. “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó y, a modo de cierre, escribió: “Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

La palabra de Romina Uhrig

En un móvil en vivo con Intrusos en el Espectáculo, Romina Uhrig, participante de Bailando 2023 y excompañera de Coti en la casa más famosa del país, dio su parecer sobre la polémica del día. “¿Viste lo que dijo Coti ayer sobre las hermanas Nara?”, le preguntó Florencia de la V. “Me enteré. Justo me contaron. Wanda me cae súper y a Zaira no la conozco, pero me parece divina. Y la verdad es que es tremendo”, aseguró la manicura.

“ Me parece que Coti la pifió fulero. No hay que meterse. Nadie sabe cómo llega cada uno. Yo soy justamente la que no opino de esas cosas porque no me gusta juzgar si nunca lo vi. Me parece muy fuerte lo que dijo, si es que lo dijo así porque no la escuché, pero si lo dijo es muy feo ”, agregó. Además, Uhrig descartó que el comentario de Coti haya sido de manera inocente. “Ella habla de estrategias todo el tiempo. No sé por qué lo hizo pero tampoco está bueno”, aclaró. Y repudió además el hecho de haber mandado al frente a otra persona.

