Dos trotamundos. Luli Torn y su novio belga Tom Mazur, comparten su álbum de viaje por Argentina

Se conocieron a principios de 2020, en las paradisíacas playas de Gili Trawangan, Indonesia, y al poco tiempo Luli Torn (28) y el instructor de buceo Tom Mazur (34) enfrentaron el desafío de atravesar juntos la pandemia y la cuarentena. Y, como en una película, tuvieron que adaptarse a convivir durante los seis meses de encierro social decretado en la isla. “Y por suerte nuestra historia continuó no bien se levantaron las restricciones”, recuerda la actriz argentina –conocida por su papel en la comedia Cien días para enamorarse–. A dos años de aquel momento, los novios siguen recorriendo el mundo, y hasta lanzaron su propia página web para compartir con otros su travesía. “La idea es usar nuestra experiencia y esta pasión que tenemos por descubrir nuevos lugares para armar algo lindo. Ahora apuntamos a Europa y en la segunda mitad del año queremos volver a Asia”, explica Luli.

Luli Torn en las Cataratas del Iguazú. Tras recorrer Argentina, Luli acompañó a su novio a Bélgica desde donde planean continuar con su viaje por el mundo. siw_xbgyi75x64ozhwyv

Postal de su paso por Salinas Grandes, Jujuy.

Bariloche fue uno de los destinos que más le gustó al instructor belga.

–¿Qué rol ocupa cada uno durante los viajes?

–Tom es el que lleva adelante lo que tiene que ver con la organización y orientación. Es increíble, pero siempre sabe dónde está parado… Yo, en cambio, no puedo ubicarme ni en la manzana de casa. [Risas]. Y a mí me gusta encontrar esos lugarcitos, esos rincones mágicos para pasar un rato. Dar con datos extraños de los lugares, qué nuevos platos probar, dónde tomar un rico té. Y así como Tom es más correcto, yo soy mucho más mandada con la gente… en especial a la hora de negociar y regatear [risas], ahí creo que me sale la caradurez argentina.

–¿Cuál fue el lugar de Argentina que más le impactó a Tom?

–Quedó enamorado de la Patagonia. Después de recorrer Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes y Córdoba, entre otras provincias, Tom flasheó con el sur. Creo que tranquilamente podría vivir ahí, frente a los lagos y las montañas, y esa es una de las cosas que más me gustan de él, su espíritu de aventura y su alma viajera.

En su paso por el norte, la pareja recaló en los Valles Calchaquíes.

Los novios en un alto en una ruta solitaria de Salta.