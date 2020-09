La hermana de Naya Rivera se fue a vivir con su cuñado, y respondió a los que la critican Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 17:03

La inesperada muerte de Naya Rivera impactó fuertemente en su familia. En este difícil momento su exesposo, Ryan Dorsey, sus padres y sus hermanos solo encuentran consuelo en Josey, el niño de cinco años hijo de la protagonista de Glee, el cual estaba junto a ella cuando ocurrió el trágico accidente que terminó con su vida.

Para poder estar cerca del pequeño y acompañarlo en esta etapa, la hermana de Naya, Nickayla, se fue a vivir con su excuñado. La noticia se conoció poco después de que varias personas reportaran haberlos visto juntos en algunos centros comerciales de Los Ángeles. Debido a la catarata de críticas que despertó esta decisión, la joven de 26 años decidió utilizar su cuenta de Instagram y enviar un mensaje a todos aquellos que hicieron comentarios al respecto.

"En el momento más oscuro de mi vida lo único que me importa son mis amigos y mi familia. Quiero estar presente para mi sobrino, aunque no pueda estar presente para ni para mí", comienza diciendo el texto, que subió a sus historias. "No me preocupa como se ven las cosas desde afuera, porque nadie puede ver los momentos agonizantes que enfrentamos todo el tiempo. He aprendido que lo que más importa es mostrar compasión, no juzgar al otro, y no tomar ningún momento de la vida por sentado. Espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo", culmina.

A través de Instagram Nickayla le respondió a quienes la criticaban Crédito: Instagram

Naya y Nickayla eran muy unidas y la muerte de la actriz impactó fuertemente en la modelo, quien le dedicó unas hermosas palabras poco después del accidente. "Hermana, no hay palabras para describir el amor que te tengo. Lado a lado o separadas por miles de kilómetros, nuestra conexión es infinita y nuestra unión es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero simultáneamente iguales. El yin de mi yang. Nunca pensé que al perderte encontraría tanto de vos en mí", expresó en un conmovedor posteo.

"Nunca conocí la vida sin vos y todavía no puedo imaginármela. Mi mundo se dio vueltas por completo, pero en medio de todo esto, seguimos siendo todo lo que éramos. Siempre te miraré con los mismos ojos que lo hacía de niña. Mi shmaya, te amo por toda la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida".

El miércoles 8 de julio, Rivera navegaba junto a su hijo por el lago Piru, al sur de California, cuando decidió saltar al agua para refrescarse y nunca regresó. Cinco días después de los hechos, las autoridades hallaron el cadáver de la actriz. "Sabemos por hablar con su hijo que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje", explicó el comisario del condado de Ventura, Bill Ayub. "Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya la ayudó a subir al bote, empujándolo desde la cubierta de atrás".

"Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse", agregó Ayub. Los médicos forenses de Ventura, el condado californiano donde falleció Rivera, comunicaron que los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y que, además, la condición del cuerpo coincide con el tiempo que estuvo sumergida. "No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas de toxicología".

Conforme a los criterios de Más información