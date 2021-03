La hija de Carlos Calvo, Abril, festejó sus 15 años con el recuerdo de su papá muy presente

La heredera de Carlín Calvo, Abril, festejó este fin de semana sus esperados 15 años. La adolescente es hija del matrimonio del actor con Carina Galucci, con quien también tuvo a Facundo (21 años) y quien lo acompañó hasta el último día de su vida pese a encontrarse separados desde 2010.

“Esto es muy movilizante para mí, al principio no sabía bien si Abril iba a querer festejar o iba a querer el viaje, pero cuando empezó esta pandemia empezamos averiguar cómo festejar y me dijo que lo único que quería era compartir con sus abuelos, padrinos y sus mejores amigas. Era lo que más quería y a partir de ahí empezamos a ver”, contó Galucci a LA NACION.

Y sumó: “Empecé a pensar en un video además y cuando agarré el álbum de fotos y vi desde la ecografía hasta el día del hoy... ¡tuve muchos pensamientos y emociones! Pasé por mucha angustia y después mucha alegría. Tenía todo el tiempo en la cabeza que ella desde muy chiquita, sin saber la enfermedad de su papá, año tras año, me preguntaba inocente: ‘¿pero para los 15 ya estará bien?’ Y yo le decía seguro va a estar un poquito mejor, pero se había instalado eso, que para los 15 su papá iba a estar curado”.

Abril Calvo junto a su mamá y su hermano

Galucci asegura que ese era el deseo de su hija en todos sus cumpleaños, que su “papá estuviera curado” y ante este especial festejo ese recuerdo se hizo particularmente presente. “Hoy pensamos que está curado de alma y nos pudo acompañar. Todo fue de una emoción enorme y sentimientos encontrados, pero la veo bien y feliz. Es una personita enorme, la quieren todos, es súper hija, hermana y amiga. Por otro lado, es fantasear qué hubiese pasado si hubiera estado Carlín... era algo que deseábamos”, reconoció llena de emoción.

El regalo sorpresa de Nico Vázquez

Cómo fue el festejo de 15 de la hija de Carlos Calvo, Abril

El cumpleaños tuvo varios festejos, ya que para no tener muchos invitados juntos, los dividieron en etapas y en grupos. Comenzó el sábado, a las 21, con un regalo sorpresa de Nicolás Vázquez: una invitación a su bar, ubicado en el barrio de Palermo, para la cumpleañera y sus mejores amigas. “Con Nico se conoce desde que tiene 2 años cuando hacían Rumores con Carlín y siempre iba a jugar con Gime (Accardi) y con él, además es fan de Casi Ángeles, aunque no es una ficción de su época”, detalló Galucci repasado cómo fue el fin de semana de celebración. Y agregó: ”De ahí vinieron para casa, toda decorada con temática de Victoria´s Secret y donde pudo cumplir el sueño de bailar el vals con su abuelo. Éramos muy poquitos de la familia, que después por la pandemia, se fueron para que pudieran venir algunos amigos más y apagar las velitas. Ella estaba feliz y yo no paraba de llorar”.

También contó que Jorge Vázquez, amigo de Carlín, fue otro eje fundamental del festejo, ya que puso a disposición de la familia el restaurante de su propiedad Tutto Sano para otra celebración íntima que tuvo lugar el domingo. Y a esta cita no faltó Javier Faroni, productor e íntimo amigo de Calvo. “Si bien todos me ayudaron, por momentos me sentía muy sola, no podía dejar de pensar qué hubiéramos hecho los dos. Lloré mucho. A pesar de que no lo podamos ver, sé que nos acompaña y nos acompañó en cada momento de este festejo tan especial”, finalizó.