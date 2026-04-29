Pipo Pescador cumplió años y lo celebró desde Alemania, con un mensaje en las redes: “Mis primeros 80”

Pipo Pescador está celebrando un nuevo año de vida. El emblemático animador infantil cumplió 80 y lo festejó en una ciudad de Alemania, país en el que reside junto a su familia desde 2015. De paseo por las pintorescas callecitas de Mosbach, Enrique Fischer (así es su verdadero nombre) se tomó unos minutos para grabar un mensaje de agradecimiento y sentirse un poquito más cerca de su tierra en un día tan especial.

“Gracias por tantos mensajes de cariño por mis primeros 80 años”, escribió Pipo Pescador en su cuenta de X junto a un video en el que le agradeció a cada uno de los que lo saludó por su natalicio. “Muy buenos días. Quiero agradecer a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, de mis flamantes 80 años y mandarles un abrazo”, comenzó el ídolo de grandes y chicos enfundado en una camisa cuadrillé celeste y blanca, un trench en color beige y gafas de sol al tono. El toque original a su look se lo dio un sombrero de ala en color gris.

¡Gracias por tantos mensajes de cariño por mis primeros 80 años! pic.twitter.com/Sjyo90Liiw — Pipo Pescador (@soypipopescador) April 29, 2026

“Estoy aquí en la Patria Vieja, en una ciudad que se llama Mosbach, que es preciosa como ven atrás. Con todas las casitas llenas de esas líneas de colores que a mí me encantan. Y desde aquí les reitero mi cariño para todos”, dijo el conductor mirando a cámara.

Inmediatamente, la publicación se llenó de buenos deseos y de recuerdos, que destacaban lo que este animador significó para varias generaciones. “Felicidades, Pipo. Cuantas sonrisas nos sacaste desde pequeños. Un abrazo grande desde Argentina”, escribió una usuaria mientras otro seguidor confesaba: “Quién hizo feliz a un niño merece todo mi respeto y admiración”. Por supuesto que no faltaron los comentarios que resaltaron su calidez como persona y su solidaridad con los más necesitados: “Felicidades, Pipo, y gracias por tocar ‘Un auto feo’ a uno de mis alumnos que tenía un tumor cerebral en el Hospital Italiano. Siempre agradecidos. Dios te bendiga”, compartió otro cibernauta.

Su vida en Alemania

Sin dudas, Pipo marcó a generaciones con sus canciones, su energía desbordante y su inconfundible atuendo. Versátil e innovador, su voz y sus melodías forman parte del imaginario colectivo y dejaron una huella que trasciende el tiempo y las fronteras.

Enrique Fischer, conocido como Pipo Pescador, marcó a varias generaciones con sus canciones Cristian Passauer

Aunque desde 2015 vive en Eberbach, una ciudad del sur de Alemania situada a 100 kilómetros de Frankfurt y a 500 de Berlín, su amor por la Argentina sigue intacto: “Allí veo a mis hermanos, a mis amigos y contemplo el profundo cambio que ha ocurrido en Buenos Aires. Camino sin rumbo, como hacía antes, por sus calles llenas de recuerdos. Siempre soy y seré un flâneur en esa ciudad tan mágica”, confesó en una entrevista concedida a LA NACION en 2015 al tiempo que advertía que “ponerse al día con las carteleras teatrales y comer pizza en Güerrín” están entre sus planes favoritos.

Gualeguaychú, la tierra que lo vio crecer, también es parte de su itinerario cada vez que viene al país. “Un hermano mío, Mario Fischer, sigue viviendo en la casa familiar. Puedo sentarme en el patio donde jugué hace más de 70 años, está igual. Me reúno con el familión que tengo allá y me la paso bomba. Mis sobrinos-nietos van de tres años a 20, y son multitud”, contó.

"Nunca fui un inmigrante; no vine a buscar trabajo, no vine a pedir la nacionalidad, que la tengo desde que nací, tenía casa y familia instalada desde años atrás", aseguró sobre su decisión de emigrar a Alemania hace más de una década

Respecto a su decisión de emigrar del país, este hombre de raíces alemanas confesó: “Vivo en un lugar único, con el bosque salvaje en la puerta y con balcones de vista abierta a un pueblo medieval, a las montañas y el cielo (…) Disfruto de la seguridad, que permitió a mis nietos caminar solos a la escuela, pasear por el pueblo con sus amigos, dejar sus juguetes en la puerta de la casa sin que nadie los toque… La palabra se cumple, los precios apenas se alteran con los años, el aire de respeto entre la gente me hace sentir tranquilo y confiar en que seré bien tratado en el futuro. Aquí, los viejos son importantes”, explicó.

“Ambos países tienen defectos y virtudes. Vivir en la Argentina es entretenido, porque siempre cambia el argumento y la película no decae. Vivir en Alemania es más aburrido, porque todo está previsto y raramente hay novedades en el libreto. Es cuestión de elegir: tener un gatito o una pantera. En mi caso, tengo los dos y los disfruto todo lo que puedo. Mi mañana es con noticieros argentinos y mi tarde, con alemanes”, agregó remarcando que tiene dos patrias: Argentina y Alemania.