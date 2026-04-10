Quién era Maitena Garófalo, la adolescente de 14 años que fue hallada muerta en Las Heras

Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años oriunda de Merlo, fue hallada muerta el jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Las Heras tras una intensa búsqueda de las autoridades y de sus allegados.

La menor fue vista por última vez el miércoles por la mañana cuando iba a entrar al colegio, pero se fue y nunca ingresó. Un día y medio después, encontraron su cuerpo en un descampado sin signos de violencia, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Maitena, la niña que había desaparecido en Merlo

Maitena estudiaba en la Escuela de Educación Secundaria N°16, ubicada en el centro de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Iba todas las mañanas al colegio junto a su hermana de 17 años.

Pertenecía al grupo scout Sagrado Corazón de Jesús, de la unidad de Merlo. Según su perfil de Instagram, se describía como una persona que amaba la lluvia y el invierno. También era fanática de la cantante estadounidense Chappell Roan, creadora de hits como “Good Luck, Babe” y “Pink Pony Club”.

En uno de los videos que subió el grupo a las redes sociales, se la puede ver a Maitena una semana atrás mientras participaba de un desafío que consistía en abrazar a un educador que la ayudó a creer en ella misma.

El video que subió el grupo scout al que pertenecía Maitena

La desaparición

La familia de Maitena no se enteró de su desaparición hasta ese miércoles al mediodía, cuando su madre fue a buscarla al colegio y fue notificada de que nunca ingresó. Y es que cuando la menor llegó junto a su hermana a la puerta de la institución, dijo que iba a saludar una amiga y se retiró.

Al iniciarse la búsqueda, las autoridades dieron cuenta de una primera cámara de seguridad que mostraba a la adolescente en las calles Bicentenario y Perú; caminaba sola.

Maitena Rojas desapareció en Merlo el miércoles por la mañana

La segunda grabación la ubicó a las 9 en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. La joven se subió al tren a las 9.15 y descendió en Las Heras cerca de las 10.

Las cartas

Luego de que se realizara la denuncia policial, efectivos se acercaron a su casa y encontraron nueve cartas escritas por ella donde se despedía de sus amigos y familia. También dejó un video.

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, señaló Noelia, una amiga de la familia, en diálogo con LN+.

Las primeras versiones, difundidas por la mujer, indicaron que la menor había tenido conversaciones por un largo período de tiempo con dos personas desconocidas, cuyos celulares eran de Paraguay, que la instigaban al suicidio. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación desmintieron las versiones a LA NACION e indicaron que no hubo contacto con extranjeros ni conversaciones de esta índole que incitaran a su muerte.

Concentración en Merlo

En Merlo, familia y amigos de la joven convocaron a una marcha y pegaron carteles para dar con su paradero a lo largo de la localidad. Durante la tarde, pidieron repetidas veces por la aparición de la adolescente y cantaron “busquen a Maitena”.

Vecinos y allegados se reúnen en Merlo tras confirmarse la noticia del hallazgo de Maitena, de 14 años, quien apareció sin vida en Las Heras Captura de Pantalla

Una vez que se conoció la noticia de su fallecimiento, varios de ellos se quedaron en la zona. Decenas de adolescentes, compañeros del grupo scout al que pertenecía Maitena, se sentaron en el piso, se tomaron de las manos y cantaron juntos. Los jóvenes se juntaron alrededor de una bandera en la que se leía: “Buscamos a Maitena!!”.

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